Araç sahiplerine müthiş haber! Benzin ve motorine indirim geliyor
Petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle bu gece benzin ve motorine indirim geliyor.
2022-08-05 19:05:32
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
NTV'de yer alan habere göre, 6 Ağustos cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere; benzin grubunda 2,23 TL motorin grubunda 1,15 TL
fiyat indirimi bekleniyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 24,48 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 22,25 liradan satılıyor.
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