DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

17,9367 ₺

EURO

18,2796 ₺

ALTIN

1.021,68 ₺

BİST

2.750,49 ₺

TIMETURK / EKONOMİ / Araç sahiplerine müthiş haber! Benzin ve motorine indirim geliyor

Araç sahiplerine müthiş haber! Benzin ve motorine indirim geliyor

Petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle bu gece benzin ve motorine indirim geliyor.

3 Saat Önce
2022-08-05 19:05:32
Araç sahiplerine müthiş haber! Benzin ve motorine indirim geliyor

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

NTV'de yer alan habere göre, 6 Ağustos cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere; benzin grubunda 2,23 TL motorin grubunda 1,15 TL

fiyat indirimi bekleniyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 24,48 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 22,25 liradan satılıyor.

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş