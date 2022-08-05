Araç sahiplerine müthiş haber! Benzin ve motorine indirim geliyor

Petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle bu gece benzin ve motorine indirim geliyor.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

NTV'de yer alan habere göre, 6 Ağustos cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere; benzin grubunda 2,23 TL motorin grubunda 1,15 TL

fiyat indirimi bekleniyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 24,48 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 22,25 liradan satılıyor.