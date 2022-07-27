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TIMETURK / EKONOMİ / Araç sahiplerine çifte müjde! Motorinin ardından benzine de indirim geldi

Araç sahiplerine çifte müjde! Motorinin ardından benzine de indirim geldi

Dün motorine gelen 92 kuruşluk indirimin ardından bugünde benzine 50 kuruş indirim geldi.

1 Saat Önce
2022-07-27 07:42:43
Araç sahiplerine çifte müjde! Motorinin ardından benzine de indirim geldi

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar akaryakıt fiyatlarını takibe devam ediyor. Son dönemde üst üste gelen zamların yerini indirimler almaya başladı.

BİR İNDİRİM DE BENZİNE

Dün motorine gelen 92 kuruşluk indirimin ardından bugün de benzine indirim geldi. Benzinin litresi 50 kuruş düştü.

BENZİNİN LİTRE FİYATI

Fiyat değişikliğinin ardından İstanbul'da benzinin litresi 22 lira 23 kuruşa geriledi.

Benzinin litresi Ankara ve İzmir'de 22 lira 38 kuruşa geriledi. .

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