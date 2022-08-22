Araç sahipleri DİKKAT! Benzine zam mı geldi? 22 Ağustos benzin ve mazota zam var mı? Bu gece benzine ne kadar zam yapıldı? Rusya'nın Ukrayna'yı işgale kalkışması ile dünya genelinde büyük bir enerji krizi yaşandı. Rus enerji ürünlerine batı tarafından uygulanan ambargolar nedeniyle petrol fiyatları adeta uçuşa geçti. Ancak son günlerde brent petrolde yaşanan gerileme benzin ve mazota indirim olarak yansımıştı. Ancak son yaşanan gelişmelerden sonra akaryakıt ürünlerine yeni zamlar gelmeye başladı. Peki 22-23 Ağustos'ta benzin ve mazota zam var mı?

Araç sahipleri DİKKAT! Benzine zam mı geldi? 22 Ağustos benzin ve mazota zam var mı? Bu gece benzine ne kadar zam yapıldı? Rusya'nın Ukrayna'yı işgale kalkışması ile dünya genelinde büyük bir enerji krizi yaşandı. Rus enerji ürünlerine batı tarafından uygulanan ambargolar nedeniyle petrol fiyatları adeta uçuşa geçti. Ancak son günlerde brent petrolde yaşanan gerileme benzin ve mazota indirim olarak yansımıştı. Ancak son yaşanan gelişmelerden sonra akaryakıt ürünlerine yeni zamlar gelmeye başladı. Peki 22-23 Ağustos'ta benzin ve mazota zam var mı?

Uluslararası piyasada brent petrolde yaşanan ani yükseliş nedeniyle dünya genelinde benzin ve mototin litre satış fiyatları rekor seviyeleri gördü. Son aylarda jeopolitik risklerin azalması nedeniyle petrol ürünlerinde de indirimler görüldü. Son zamanlarda ülkemizde de benzin ve mazot litre satış fiyatlarında peş peşe indirimler yapıldı. Ancak son gelen bilgiler araç sahiplerini endişelendirdi.

Benzine zam mı geldi?

22 Ağustos'ta benzinin litre satış fiyatına yeni bir zammın gelebileceği ifade edildi. Sektör temsilcilerinden yapılan açıklamaya göre benzinin litresi 81 kuruş zamlanabilir. Benzin zammı 22 Ağustos'u 23 Ağustos'a bağlayan gece bekleniyor.

22 Ağustos benzin ve mazota zam var mı?

22 Ağustos'ta benzine zam bekleniyor ancak mazotta ise henüz bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

Bu gece benzine ne kadar zam yapıldı?

Bu gece yarısı pompa satış fiyatların yansıması beklenen fiyat değişikliğinin 81 kuruş olması bekleniyor.

22 Ağustos benzin fiyatları GÜNCEL

Ankara 20,45 TL

İstanbul / Avrupa 20,33 TL

İstanbul / Anadolu 20,34 TL

İzmir 20,45 TL

Benzin nedir?

Benzin, petrolden imal edilen bir tür yakıt.

150 °C'a kadar ham benzin, 150-250 °C'a kadar gaz yağı, kerosen, jet yakıtı, 250-350 °C'a kadar dizel yakıtı, 350 °C'dan sonra da ağır yağlar elde edilir.

Kimyasal olarak benzin ham petrolün özelliğine bağlı olarak 120'den fazla hidrokarbon ihtiva eder. Bunların çoğu doymuş hidrokarbon yapısında olup, 4'den 12'ye kadar karbon ihtiva ederler.

Sentetik olarak benzini Alman kimyager Bergius'un metodu ile kömürden elde etmek mümkündür. Bu metoda göre kömür yüksek basınç altında katalitik hidrojenasyon ile sıvı hidrokarbonlara dönüştürülür.

Fischer-Tropsch ise karbonmonoksit ile hidrojeni katalitik olarak birleştirerek sıvı hidrokarbon elde etmiştir. Her iki metot ile hem daha pahalı hem de daha kalitesiz benzin elde edilmektedir. Ancak yakın bir gelecekte bu işlemlerin ticari önemi olma ihtimali vardır.