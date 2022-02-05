Araç nasıl daha az benzin yakar? Az yakıt tüketimi için ne yapmalı?

Çeşitli sebeplerle akar yakıta son zamanlarda zam üstüne zam gelmekte. Her geçen gün artan yakıt fiyatları araç sahiplerini maddi olarak oldukça zorluyor. Özellikle her gün araba kullanan sürücüler, daha az yakıt tüketmenin yollarını merak ediyor. Peki, Benzinli araçta nasıl daha az yakıt tüketilir?

Benzin ve motorin fiyatlarında bir artış yaşanacağı sosyal medyada tartışılıyor. Bu sebeple araç kullanıcıları yakıt tasarrufu yapmanın yollarını araştırmakta. Yakıt tasarrufu sağlamanın birkaç pratik ve etkili yolu var. İşte merak edilen haberin detayı…

Benzinli araçta nasıl daha az yakıt tüketilir

1-Hızınızı azaltın. Aracın hızı ne kadar artarsa yakıt tüketimi o denli artar.

2-Kaliteli ve özenli yakıt kullanın. Ucuz diye kalitesiz yakıt kullanmaktan uzak durun.

3- Depo kapağından yakıtın sızmamasına ve kapaktan benzinin buharlaşmamasına dikkat edin.

4-Aracınızı mümkün olan en yüksek viteste kullanın. Çünkü uygun olmayan vites kullanımı aracınızı zorlar bu durumda ise aracınız daha fazla yakıt harcar.

5- Ani frenlerden kaçının. Ani fren ve hızlı manevralar yakıt tüketiminin artmasına neden oluyor.

6- Klima kullanmak yakıt tüketimini %3 oranında arttırır. Bu nedenle klimayı dikkatli kullanın.

7- Aracı rölantide çalıştırmak yakıt tüketimini arttırabiliyor. Araç rölantideyken litre başına sıfır kilometre yakıt harcar. Motor çalışır halde dururken saatte 1.5 litre yakıt tüketir.

8- Yağ ve hava filtrelerinin temiz olduğundan emin olun. Eski ve kirli yağ filtreleri motorun aşınmasına sebep olduğu gibi verimliliği de azaltır.

9- Aracınızda bulunacak fazladan 50kg yük, %1-2 oranında daha fazla yakıt harcanmasına neden olur. Bu nedenle aracınıza fazla yük yüklemekten kaçınmalı, gereksiz eşyaları araçtan çıkarmalısınız.

10- Lastik basıncınızı kontrol edin. Yetersiz hava basıncı ile şişirilmiş lastiklerin yuvarlanmaları için daha fazla enerji gerekir. .