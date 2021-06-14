Araç muayene borçları yapılandırılacak mı? TÜVTÜRK muayene borçları silinecek mi?

Araç muayene borçları yapılandırılacak mı? Araç muayene borcu olan binlerce kişiyi 2021 borç yapılandırma kapsamında borçlarının büyük bir kısmından kurtulabilecek. TÜVTÜRK araç muayene borçları silinecek mi? Yapılandırma ile muayene borçları silinmeyecek ancak uygulanan gecikme faizi çok büyü oranda düşürülecek. Peki muayene gecikme zammı yapılandırılacak mı? Araç muayene borçları yapılandırma kapsamında mı?

Araç muayene borçları yapılandırılacak mı? Araç muayene borcu olan binlerce kişiyi 2021 borç yapılandırma kapsamında borçlarının büyük bir kısmından kurtulabilecek. TÜVTÜRK araç muayene borçları silinecek mi? Yapılandırma ile muayene borçları silinmeyecek ancak uygulanan gecikme faizi çok büyü oranda düşürülecek. Peki muayene gecikme zammı yapılandırılacak mı? TÜVTÜRK araç muayene borçları yapılandırma kapsamında mı?

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanun ile birlikte 2021 yılında devlete borcu olan binlerce kişi borçlarını yapılandırarak borç yükünden kurtulabilecek. SGK prim borcu, vergi borcu, KYK kredi borcu, trafik cezaları yapılandırma kapsamında yer aldı. Peki araç muayene borçları yapılandırılacak mı? TÜVTÜRK araç muayene borçları silinecek mi?

Araç muayene borçları yapılandırılacak mı?

Aracı olan ve muayene tarihini geciktiren vatandaşlarımız için de yapılandırma fırsatı sunuldu. 2021 borç yapılandırma kapsaımında muayene borcu olanlar da yararlanabilecek. 9 Haziran'a kadar muayene süresi geçtiği halde araç muayenelerini yaptırmamış olanlara 31 Aralık 2021'e kadar araç muayenelerini yaptırmaları durumunda, yeniden hesaplanacak tutara göre ödeme imkanı tanınacak.

Kanunun yayımlandığı 9 Haziran 2021'e kadar muayene süresi geçtiği halde araç muayenelerini yaptırmamış olanların 31 Aralık 2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) araç muayenelerini yaptırmaları durumunda, hesaplanması gereken yüzde 5 fazla yerine kanunun yayımlandığı tarihe kadar yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranları esas alınacak. Bu tarihten sonra ise aylık yüzde 0,75 oranı esas alınarak hesaplanacak tutarın muayene ücreti ile ödenmesi halinde söz konusu yüzde 5 fazla alınmayacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.