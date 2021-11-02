Araç modifiyesinde kaza riski

Merdiven altı işletmelerde işlem yapılan modifiyeli otomobiller trafik kazalarına davetiye çıkararak can ve mal kaybına sebep oluyor...

Son 20 yılda otomobil sahipleri arasında popülerliği artan araç geliştirme ve "modifiye kültürü" kişiselleştirme olanakları sunsa da, bilinçsizce yapılan uygulamalar çok ciddi problemleri beraberinde getiriyor.

Mekanik aksamlarda yapılan birçok değişiklik hakkında uyarılarda bulunan Aşin Otomobil Genel Müdürü Okan Erdem "Modifiyeli araçların çoğunda gerekli araştırmalar yapılmadan değiştirilen parçalar çevreye zarar verdiği gibi otomobillerin ömrünü de kritik biçimde kısaltıyor. En önemlisi ise merdiven altı işletmelerde işlem yapılan modifiyeli otomobiller trafik kazalarına davetiye çıkararak can ve mal kaybına sebep oluyor." açıklamasında bulundu.

Tadilatın dozu kaçmamalı

Üreticilerin onlarca yıllık bilgi birikimi ve tecrübesiyle geliştirdikleri otomobillerin; motor, şanzıman, yürüyen aksam, fren sistemi, karoser gibi noktalarında yapılacak dikkatsiz her müdahalenin sonucunda büyük arızalar ortaya çıkabileceği ve yol güvenliğini tehlikeye atacağı belirtildi. Araç sahipleri bu konuda bilinçsiz. Her otomobil mühendisler tarafından sadece belirli fiziki koşullar altında çalışmak üzere tasarlanıyor. Modifiye adı altında yapılacak hesapsız tadilatlar hiç ummadığınız anda yoldan çıkıp kaza yapmanıza neden oluyor.

Motorun çalışma sistemini bozmayın

Son dönemde turbo beslemeli lüks otomobillerde performansı artırmak ve daha sportif bir motor sesine ulaşmak için birçok sürücünün katalitik konvertörü iptal ettirip düz boru çektirdiğini söyleyen Erdem "Bu uygulamayla otomobilin tüm motor çalışma karakterini bozmuş oluyorsunuz. Ayrıca emisyon değerlerini korumak için kullanılan katalitik konvertör iptaliyle zararlı tüm gazlar çevreye yayılıyor, araç adeta bir çevre katiline dönüşüyor. Bu araçların muayeneden geçmesi zaten mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Karoseri yere yaklaştırmak tehlikeli

Agresif bir görünüm ve sportif sürüş için bazı kullanıcılar yürüyen aksamda yanlış uygulamalara gidiyor. Profesyonel ellerde araştırma yapılmadan yapılan tadilatlara dikkat edilmeli. Maliyeti düşük tutmak için fabrika çıkışlı helezonları kestirerek ya da soğuk presle çalışma aralığını düşürerek karoseri yere yaklaştırmak çok tehlikeli. Böyle uygulamalar sonrasında çukur ve kasislerde sekme yapan otomobil yoldan çıkarak kazaya neden oluyor, helezon kesilmişse kaynak noktalarından kırılması da yüksek bir olasılık. Ağırlık merkezi değişen otomobilin yol tutuş karakteri de bozuluyor. Bunun yerine sadece üreticinin tavsiye ettiği amortisör-helezon yay setlerini kullanmak gerekiyor.

Bilinçsizlik masraf çıkarıyor

Otomotiv teknolojisindeki en büyük yeniliklerden birisi olan ECU yani elektronik kontrol sistemleri üzerinden, motorun beygir gücünü ve tork verilerini yükseltmenin popüler bir uygulama haline geldiğini belirten Erdem, "Tabiri caizse bilgisayarı, programları ve OBD cihazı olan birçok insan bu işe girmeye başladı. Çok karmaşık araç yazılımlarında en ufak veri girişini dahi değiştirmek turbonun, piston ve supapların çok hızlı aşınmasına neden oluyor; bu da lüks segmentte motor revizyonuna kadar gidiyor; minimum 100-150 bin TL masraf kapısı açılıyor. Bu yüzden sadece üreticilerin onayladığı, sertifikalı markaların yazılımını öneriyoruz." şeklinde konuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.