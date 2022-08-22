Araç almak isteyenler dikkat! 200 bin liraya sıfır otomobil

Ortalama sıfır bir araç için 400 bin TL ve üstü paranın gözden çıkarılması gerekiyorken Japon otomotiv devi Suziki'nin yeni modeli araç alacaklar için yeni bir alternatif oluşturacak.

Yakında Türkiye pazarına da getirilmesi beklenen aracın fiyatının ise 200 bin TL civarında olması bekleniyor.

Suzuki Alto'nun Hindistan pazarında satışa sunulan yeni modeli fiyatı ile de dikkat çekmeyi başarıyor. Üstelik iddialara göre bu modelin sıradaki durağı Türkiye.

Gücünü 67 beygir güç üreten 1.0 litrelik benzinli bir motordan alan Suzuki Alto K10, 89 Nm tork üretmeyi başarıyor.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; Başlangıç seviyesinde manuel şanzıman tipiyle gelen aracın diğer donanım paketlerinde otomatik şanzıman seçeneği de yer alıyor.

13 inç büyüklüğündeki jant setiyle karşımıza çıkan araç, boyutuyla ülkemizde satılan Hyundai i10'dan bile küçük olduğunu gösteriyor.

Kokpit tarafında 7 inçlik bilgi – eğlence ekranına sahip olan Suzuki Alto K10, çift hava yastığı ve arka park sensörü gibi donanımlarla beraber satışa çıkıyor.

Otomobilin en ilginç noktası ise fiyatı. Hindistan'da satışa çıkacak olan araç, 5.000 dolar başlangıç fiyatı sayesinde bütçe dostu tanımının altını doldurmayı başarıyor.

Modelin en pahalı versiyonu için belirlenen bedel ise sadece 7.300 dolar.

Otomobilin Türkiye'deki satış fiyatının ise 200 bin TL civarında olacağı tahmin ediliyor.