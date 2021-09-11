Araba almak isteyenler dikkat! Bu araçların fiyatları 28 bin liradan başlıyor

Ticaret Bakanlığı satışa sunduğu araçlarla ilgili yeni bir liste yayınladı. Fiyatların 28 bin liradan başladığını belirtelim. Ayrıca listede 4 bin liraya ihaleye sunulan motosiklet de bulunuyor.