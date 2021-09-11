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TIMETURK / EKONOMİ / Araba almak isteyenler dikkat! Bu araçların fiyatları 28 bin liradan başlıyor

Araba almak isteyenler dikkat! Bu araçların fiyatları 28 bin liradan başlıyor

Ticaret Bakanlığı satışa sunduğu araçlarla ilgili yeni bir liste yayınladı. Fiyatların 28 bin liradan başladığını belirtelim. Ayrıca listede 4 bin liraya ihaleye sunulan motosiklet de bulunuyor.

2 Saat Önce
2021-09-11 14:32:27
Araba almak isteyenler dikkat! Bu araçların fiyatları 28 bin liradan başlıyor

İkinci el araçlar, ucuz sıfır otomobiller dışında Ticaret Bakanlığı'nın ihale sistemiyle satışa sunduğu araçlar bulunuyor. Tüketiciler, ihaleye katılarak, istedikleri bir modeli veya kriterlerine uyan bir aracı, piyasaya göre daha uygun fiyata alabilir. Ticaret Bakanlığı yeni bir liste paylaştı. Listede dikkat çekici modeller var. İşte ihale yoluyla satışa çıkarılan o araçlar...

2000 BMW 525İ

Güncel Fiyat: 66.000 ₺

Teklif Başlangıç Tarihi: 16 Eylül 2021

İhale Bitiş Tarihi: 21 Eylül 2021 10:00

2004 MINIBÜS & MIDIBÜS RENAULT

Güncel Fiyat: 45.375 ₺

Teklif Başlangıç Tarihi: 16 Eylül 2021

İhale Bitiş Tarihi: 21 Eylül 2021 10:10

2004 MERCEDES - BENZ S 400 CDI

Güncel Fiyat: 75.000 ₺

Teklif Başlangıç Tarihi: 16 Eylül 2021

İhale Bitiş Tarihi: 21 Eylül 2021 10:20

2012 ARORA DİĞER MODELLER

Güncel Fiyat: 4.125 ₺

Teklif Başlangıç Tarihi: 16 Eylül 2021

İhale Bitiş Tarihi: 21 Eylül 2021 10:30

1996 KAMYON & KAMYONET FORD

Güncel Fiyat: 28.875 ₺

Teklif Başlangıç Tarihi: 16 Eylül 2021

İhale Bitiş Tarihi: 21 Eylül 2021 10:50

1998 SEAT ALHAMBRA 1.9 TDI

Güncel Fiyat: 60.000 ₺

Teklif Başlangıç Tarihi: 29 Eylül 2021

İhale Bitiş Tarihi: 4 Ekim 2021 09:15

2001 AUDI A4 2.5 TDI AVANT

Güncel Fiyat: 75.225 ₺

Teklif Başlangıç Tarihi: 29 Eylül 2021

İhale Bitiş Tarihi: 4 Ekim 2021 09:20

2006 VOLVO V70 II D5

Güncel Fiyat: 108.150 ₺

Teklif Başlangıç Tarihi: 29 Eylül 2021

İhale Bitiş Tarihi: 4 Ekim 2021 09:25

1999 MERCEDES - BENZ S 320 L

Güncel Fiyat: 106.800 ₺

Teklif Başlangıç Tarihi: 29 Eylül 2021

İhale Bitiş Tarihi: 4 Ekim 2021 09:35

2005 OPEL SIGNUM 2.2 16V DGI

Güncel Fiyat: 74.400 ₺

Teklif Başlangıç Tarihi: 29 Eylül 2021

İhale Bitiş Tarihi: 4 Ekim 2021 09:40

Kaynak: Sabah Gazetesi

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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