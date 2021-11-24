Apple, Türkiye'deki satışlarını durdurdu

Apple, Türkiye'de tüm ürünlerinin online alışveriş sitesinde satışını durdurdu.

Türk Lirası'ndaki değer kaybı nedeniyle Apple, Türkiye'deki tüm ürünlerinin satışını durdurdu.

Apple'ın Türkiye'deki resmi internet sitesinde eski ve yeni bütün ürünlerinin satışı gerçekleştirilemiyor. Ürünlerin gönderim kısmında ya 'şu anda mevcut değil' ibaresi gösteriliyor; ya da ürünün kapasite veya renk seçeneği çalışmıyor.

Satışların ne zaman yeniden başlayacağı ise bilinmiyor.

Apple'dan artan dolar ve euro kuru ile bağlı olarak bir fiyat artışı gerçekleşmesi bekleniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.