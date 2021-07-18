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TIMETURK / EKONOMİ / Apple'ı geçerek 2. sıraya yükseldi

Apple'ı geçerek 2. sıraya yükseldi

Çinli teknoloji şirketi Xiaomi, Apple'ı küresel pazarda geride bırakarak ikinci sıraya yükseldi. Akıllı telefon sektörünün lideri Samsung yüzde 19'luk pazar payıyla ilk sıradaki yerini korurken, bir sıra gerileyen Apple yüzde 14 ile 3. oldu.

2 Saat Önce
2021-07-18 15:15:06
Apple'ı geçerek 2. sıraya yükseldi

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Xiaomi, akıllı telefon üretiminde Apple'ı geride bırakarak 2. sıraya yükseldi

Çinli teknoloji şirketi Xiaomi, dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi oldu.

Araştırma şirketi Canalys'in verilerine göre, Xiaomi, Apple'ı küresel pazarda geride bırakarak ikinci sıraya yükseldi.

Xiaomi'nin 2021'in ikinci çeyreğinde satışlarını yüzde 83 artırmasıyla pazar payı yüzde 17'e çıktı.

Akıllı telefon sektörünün lideri Samsung yüzde 19'luk pazar payıyla ilk sıradaki yerini korurken, bir sıra gerileyen Apple yüzde 14 ile 3. oldu.

Xiaomi, söz konusu dönemde satışlarını Latin Amerika'da yüzde 300, Afrika'da yüzde 150 ve Batı Avrupa'da yüzde 50 artırdı.

Canalys yetkilisi Ben Stanton, Xiaomi'nin Samsung ve Apple'a göre fiyatının yaklaşık yüzde 40 ila 75 arasında uygun olduğunu ve firmanın yurt dışına açılmasının satışlarını artırdığını kaydetti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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