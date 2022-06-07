Apple'dan Türkiye'deki ürünlerine zam!

Teknoloji devi Apple, bugün tanıtılan yeni işletim sistemi sürümü ve yeni cihazların ardından, iPhone dahil olmak üzere tüm cihazlarına zam yaptığı ortaya çıktı.

ABD merkezli teknoloji devi 20.00'de başlayan Worldwide Developer Conference (WWDC) yani Apple Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda yeni cihazlarını ve yazılımlarını tanıttı. iOS 16'nın özelliklerinin açıklandığı etkinlikte ayrıca M2 işlemcili cihazlar duyuruldu. Ancak bir etkinlik sonrası daha korkulan oldu. Türkiye'nin haberine göre, Teknoloji devi, iPhone başta olmak üzere tüm cihazlarının fiyatını artırdı. İşte yeni fiyatlar...

IPHONE ZAMLARI

Apple, akşam saatlerinde düzenlediği etkinlikte uzun süredir merak edilen iOS 16, iPadOS 16, watchOS 9, macOS 13 ve tvOS 16 işletim sistemlerini tanıttı. Teknoloji üreticisi, M2 işlemcili cihazlarını da bu akşam düzenlediği etkinlikte duyurdu. Ancak Apple Türkiye, etkinliğin ardından kısa bir süreliğine mağazasını kapattı ve şu anda tüm cihazlara zam geldiğini görüyoruz...

iPhone SE: 10 bin 999 TL'den 13 bin 499 TL'ye yükseldi (64 GB)

iPhone 11: 12 bin 999 TL'den 14 bin 999 TL'ye çıktı (64 GB)

iPhone 12 mini: 15 bin 799 TL - 18 bin 999 TL (128 GB)

iPhone 12: 17 bin 499 TL - 20 bin 999 TL (128 GB)

iPhone 13 mini: 17 bin 499 TL - 20 bin 999 TL (128 GB)

iPhone 13: 18 bin 999 TL - 22 bin 499 TL (128 GB)

iPhone 13 Pro: 24 bin 999 TL - 29 bin 999 TL (128 GB)

iPhone 13 Pro Max: 27 bin 999 TL - 32 bin 999 TL (128 GB)

iPhone fiyatlarının yanı sıra Apple'ın bilgisayarları dahil diğer cihazları da yeni zamdan nasibini aldı. İşte diğer ürünlere yansıyan zamlar...

M1 MacBook Air: 17 bin 999 TL - 20 bin 999 TL

M2 MacBook Air 8 çekirdekli GPU: 25 bin 999 TL

M2 MacBook Air 10 çekirdekli GPU: 32 bin 299 TL

13 inç M2 MacBook Pro: 256 GB - 27 bin 999 TL

13 inç M2 MacBook Pro: 512 GB - 31 bin 999 TL

16 inç M1 Max MacBook Pro: 60 bin 999 TL - 71 bin 999 TL

14 inç M1 Pro MacBook Pro: 35 bin 499 TL - 41 bin 999 TL

Apple Watch 7 45 mm: 6 bin 999 TL - 8 bin 399 TL

AirPods 3'üncü nesil: 2 bin 999 TL - 3 bin 599 TL

AirPods Pro: 4 bin 499 TL - 5 bin 399 TL

AirTag: 469 TL - 559 TL

iPad (9'uncu nesil): 5 bin 999 TL - 7 bin 199 TL .