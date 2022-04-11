DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Pakistan'ın yeni Başbakanı Şerif'ten 'Türkiye’ açıklaması
Üç denizde dev tatbikat!
Libya’dan günlük 3 milyon varil petrol açıklaması
Diyarbakır iftar çadırı 2022 | Diyarbakır'da iftar çadırı nerede? Diyarbakır iftar (Ramazan) çadırı nerelerde var?
Bakan Soylu: Kılıçdaroğlu yine saçmalamış
Alman şirketinden Ukrayna’ya 50 Leopard tankı
Salmonella nasıl anlaşılır? Salmonella bakterisi nedir? Salmonella tedavisi var mı?
Çin'den 'Pakistan' açıklaması
Salmonella hastalığı nedir? Salmonella nasıl bulaşır, nasıl tedavi edilir? Salmonella öldürür mü?
Bakan Nebati’den enflasyon açıklaması
Mersin iftar çadırı 2022 | Mersin'de iftar çadırı nerede? Mersin (İçel) iftar çadırı nerede, hangi ilçede ve mahallede?
Kasır Mimarlık, Villa Monza Projesi ile Yılın En İyi Villa Mimarisi ödülünün sahibi oldu, ödülü Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Emre Alakuş aldı
Türkiye'deki Kinder sürpriz yumurtalar da salmonella var mı? Kinder salmonella Türkiye'de çıktı mı?
İsmail Küçükkaya FOX TV’den ayrıldı mı? İsmail Küçükkaya nerede?
'Amacımız, ABD'nin hegemonyasına son vermek'

İSTANBUL

19:46:00

İftar vakti

BURSA

19:45

04:57
19:45
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:29

04:42
19:29
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:12

04:26
19:12
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

18:55

04:09
18:55
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:43

04:05
18:43
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:46:00

İftar vakti

ANKARA

19:29

04:42
SAHUR
19:29
İFTAR

TIMETURK / EKONOMİ / APA Bilgi Teknolijeleri En İyi Teknoloji Firması ödülünün sahibi oldu, ödülü Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Adanur aldı

APA Bilgi Teknolijeleri En İyi Teknoloji Firması ödülünün sahibi oldu, ödülü Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Adanur aldı

Uçuş simülatörleri, ekipman izleme ve verimlilik sistemleri, Ar-Ge çalışmaları, siber güvenlik ve büyük veri işleme alanlarında faaliyet gösteren APA Bilgi Teknolojileri, Ankara’ya Değer Katanlar Ödüllerinde En İyi Teknoloji Firması Ödülünü kazandı.

2 Saat Önce
2022-04-11 17:42:46
APA Bilgi Teknolijeleri En İyi Teknoloji Firması ödülünün sahibi oldu, ödülü Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Adanur aldı

Ankara Gazeteciler ve Yazarlar Derneği (AGYD) tarafından geleneksel olarak düzenlenen “Ankara'ya Değer Katanlar Ödül Töreni” 30 Mart 2022 tarihinde Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.

Sunuculuğunu Türkiye güzellerinden Nefise Karatay ile TRT'nin duayen spikerlerinden Zafer Kiraz'ın gerçekleştirdiği törene; basın, bürokrasi, iş, sanat ve cemiyet dünyasından çok sayıda isim katıldı.

APA Bilgi Teknolojileriadına ödülü Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman ADANUR aldı. Süleyman ADANUR yaptığı teşekkür konuşmasında APA Bilgi Teknolojileri olarak yerli ve milli sermayeyle ülke ekonomisine katkı sağlamaya çalıştıklarınıve ödülü tüm ekip arkadaşları adına aldığını söyledi.

APA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ MALEZYA'YA UÇUŞ SİMÜLATÖRÜ EĞİTİM MERKEZİ KURACAK

Yerli ve milli sermayeyle kurulan, Türk mühendis ve yazılımcılardan oluşan uzman ekibiyle APA Bilgi Teknolojileri yazılım sektörünün öncü markaları arasında yer almaktadır.

Geliştirdiği simülatör sistemleri ile Malezya Hava Yolları için uçuş simülatörü eğitim merkezi kuracak olan APA bilgi teknolojileri ihracat çalışmalarıyla da ekonomimize katkı sağlamaktadır.

APA Bilgi Teknolojileri ve Malezya Hava Yolları arasından imzalanan iş birliği anlaşması kapsamında APA, simülatör tedarik ve danışmanlığı, bakım hizmeti ile simülatör operatör hizmeti sağlayacak, ayrıca ilerleyen süreçte bilgi ve teknoloji transferi çalışmalarını sürdürecektir.

DSC04377

DSC04392 .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş