APA Bilgi Teknolijeleri En İyi Teknoloji Firması ödülünün sahibi oldu, ödülü Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Adanur aldı

Uçuş simülatörleri, ekipman izleme ve verimlilik sistemleri, Ar-Ge çalışmaları, siber güvenlik ve büyük veri işleme alanlarında faaliyet gösteren APA Bilgi Teknolojileri, Ankara’ya Değer Katanlar Ödüllerinde En İyi Teknoloji Firması Ödülünü kazandı.

Ankara Gazeteciler ve Yazarlar Derneği (AGYD) tarafından geleneksel olarak düzenlenen “Ankara'ya Değer Katanlar Ödül Töreni” 30 Mart 2022 tarihinde Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.

Sunuculuğunu Türkiye güzellerinden Nefise Karatay ile TRT'nin duayen spikerlerinden Zafer Kiraz'ın gerçekleştirdiği törene; basın, bürokrasi, iş, sanat ve cemiyet dünyasından çok sayıda isim katıldı.

APA Bilgi Teknolojileriadına ödülü Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman ADANUR aldı. Süleyman ADANUR yaptığı teşekkür konuşmasında APA Bilgi Teknolojileri olarak yerli ve milli sermayeyle ülke ekonomisine katkı sağlamaya çalıştıklarınıve ödülü tüm ekip arkadaşları adına aldığını söyledi.

APA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ MALEZYA'YA UÇUŞ SİMÜLATÖRÜ EĞİTİM MERKEZİ KURACAK

Yerli ve milli sermayeyle kurulan, Türk mühendis ve yazılımcılardan oluşan uzman ekibiyle APA Bilgi Teknolojileri yazılım sektörünün öncü markaları arasında yer almaktadır.

Geliştirdiği simülatör sistemleri ile Malezya Hava Yolları için uçuş simülatörü eğitim merkezi kuracak olan APA bilgi teknolojileri ihracat çalışmalarıyla da ekonomimize katkı sağlamaktadır.

APA Bilgi Teknolojileri ve Malezya Hava Yolları arasından imzalanan iş birliği anlaşması kapsamında APA, simülatör tedarik ve danışmanlığı, bakım hizmeti ile simülatör operatör hizmeti sağlayacak, ayrıca ilerleyen süreçte bilgi ve teknoloji transferi çalışmalarını sürdürecektir.

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