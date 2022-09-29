Antibiyotikten MS ilacına... Hayat kurtaracak ilaçlar bulunmuyor

Yaşanan maliyet problemi nedeniyle hayat kurtaracak pek çok ilaç piyasada bulunmuyor. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, “Hastanede yatan ciddi hastalarda kullanılacak antibiyotikler piyasada bulunmuyor' derken, hasta yakınları da önemli ilaçları bulamamaktan şikayetçi.

İlaç etkenlerinin çoğu dolar kuru üzerinden satıldığı halde, Sağlık Bakanlığı'nın kuru güncellememesi yüzünden ağrı kesiciden, kanser, MS ilacına kadar hayati önem taşıyan bir çok ilaç piyasada bulunamıyor. Hastalar çaresiz bir şekilde ilaç bekliyor.

Yaşanan durumu “Can sıkıcı” olarak değerlendiren Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, “Hastanede yatan ciddi hastalarda kullanılacak antibiyotikler piyasada bulunmuyor. Yerli montaj üretim yapan firmalar yıllarca ucuz ihale yasasından yararlanıp sattılar. Şimdi zarar ediyoruz diye üretmiyorlar. Bakanlık bu tarz ciddi ilaçlar için düzenleme getirmeliydi. Can sıkıcı” dedi.

“ALERJİ İLACIMIZ BİTERSE NE YAPACAĞIZ?”

Kardeşiyle birlikte genetik alerji sorunu yaşadığını belirten Gamze Demir, ilaç bulamadıklarını belirterek, “Kardeşim ve benim genetik olarak alerji sorunumuz var. Bir anda gözümüz, dudağımız veya boğazımız şişiyor. Acil durumda, senelerdir kullandığımız alerji ilacımız artık piyasada yok! Benzeri de yokmuş. Evdeki yedek biterse ne yapacağız” sözleriyle tedirginliğini dile getirdi.

“MS İLACIM BULUNMADIĞI İÇİN BAŞKA BİR TEDAVİYE BAŞLANACAK”

Kuşadası'nda yaşayan Kemal Cesur'da, merkezi sinir sistemi hastalığı olan MS (Multiple Skleroz) tedavisi gördüğünü, 6 ayda bir kullandığı ilaç bulunamadığı için doktorunun başka bir tedaviye başlayacağını söyledi. Cesur, “Her 6 ayda bir aldığım MS ilacı kasılmaları önlüyor. İlacı kullanmadığımda yolda sarhoş gibi yalpalayarak yürüyorum. İlacımın günü geldi, ancak ilaç piyasada yok. Doktorum bu durumda başka bir tedavi uygulamak zorunda olduğunu söyledi” dedi.