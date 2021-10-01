Antalya'ya gelen turist sayısı 7 milyonu aştı

Dünyanın en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya, ağırladığı yabancı turist sayısında 7 milyonu geçti.

Antalya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, doğal tarihi ve kültürel zenginlikleriyle Akdeniz'in cazibe merkezi olan ve ağırladığı turist sayısı bakımından "Turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya'da, 2021 yılı turizm verilerinin yüz güldürmeye devam ettiği belirtildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen yılı 3 milyon 500 bin turistle kapatan Antalya'da, aşılama çalışmaları ve tesislerdeki sıkı salgın tedbirlerinin meyvesini vermeye başladığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Geçen yıl Ocak-Eylül ayları arasında 2 milyon 572 bin 314 kişinin ziyaret ettiği Antalya'da bu yıl aynı dönemde 7 milyon 016 bin 276 kişi ziyaret etti. Bu yılın Ocak-Eylül ayı sonuna kadar olan süreçte, geçen yılın aynı dönemine göre yabancı turist sayısındaki artış oranı yüzde 173 olarak açıklandı. Yaz sezonunun devam ettiği eylül ayında da Antalya'yı ziyaret eden turist sayısında artış devam ediyor. Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden alınan verilere göre 2020 yılı Eylül ayında 1 milyon 017 bin 569 kişinin ziyaret ettiği Antalya'yı bu yıl aynı dönemde 1 milyon 732 bin 298 kişi ziyaret etti."

Açıklamada, 2021 yılında, ocak ayından bu yana Antalya'ya en çok turist gönderen ülkeler arasında ilk sırada, 2 milyon 698 bin 344 ile Rusya'nın yer aldığı, bu ülkeyi 1 milyon 108 bin 486 kişi ile Ukrayna, 884 bin 827 kişiyle Almanya'nın takip ettiği kaydedildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.