Antalya konutta da yabancıların gözdesi

Turizmde yüz güldüren rakamlarıyla lider olan Antalya, yabancıya konut satışında da öne çıkan şehirler arasında yer alıyor. Bu alanda İstanbul'dan sonra ikinci sırada yer alan Antalya'da nitelikli konut üretimine de hız verildi.

TIMETURK

2021 yılının ilk 9 ayında Antalya'da yabancıya konut satışı konusunda bir önceki yıla göre yüzde 71'lik büyüme sağlandı ve bu sürede 7 bin 251 konutun satışı gerçekleşti. Yıl sonu itibariyle Türkiye genelinde 40 binin üzerinde, Antalya genelinde ise 10 bin konutun yabancılara satılması bekleniyor.

Uzmanlara göre 2023 yılında yabancıların konut alımından elde edilecek gelirin 15 milyar dolara ulaşması hedefleniyor. Bu yıl pandemiye rağmen 10 milyar dolara yakın bir hasılat beklentisinde olan şirketler, satış ve pazarlama stratejilerinde Antalya'ya özel önem veriyor.

Yılın ilk 9 ayının verilerine bakıldığında yabancıya konut satışında en çok konut 5 bin 923 ile İranlılara satılırken, bu ülke vatandaşlarını 5 bin 621 ile Iraklılar, 3 bin 115 ile Ruslar izliyor. Otomatik değerleme uzmanı projesinin devreye girmesiyle fiyat açısından daha güvenli alışveriş yapacak olan yabancıların 2022'de de öncelikli tercihleri arasında Antalya'nın yer alması bekleniyor. Nitekim, Antalya son yıllarda nitelikli konut üretiminde Anadolu'nun önde gelen illeri arasında yer aldı. Örneğin Sur Yapı'nın Kepez bölgesinde inşa ettiği 17 bin konutluk SUR YAPI ANTALYA projesinden bugüne kadar yaklaşık 30 ülkenin vatandaşları konut sahibi oldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.