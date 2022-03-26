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TIMETURK / EKONOMİ / Antalya'da kiralar üçe katlandı

Antalya'da kiralar üçe katlandı

Ukrayna'da savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Ukraynalıların en çok tercih ettiği kent Antalya oldu. Yoğun ilgi kentte kiraların üçe katlanmasına yol açtı.

30 Dakika Önce
2022-03-26 18:22:29
Antalya'da kiralar üçe katlandı

Rusya-Ukrayna savaşından kaçan Ukraynalılar, Antalya'ya akın etti. Konut ihtiyacı artınca fiyatlar yükseldi.

Gayrimenkul Yatırım Uzmanı Serkan Senekçi, "Savaş öncesi günde 2-3 kişi ararken, şu an savaş sonrasında bu 8-10 kişiye kadar çıktı. 3 bin liraya verdiğimiz 1 artı 1, 2 artı 1 daireler şu an 8 bin lira 9 bin lira civarına kadar çıktı" dedi.

Turizm kenti Antalya'da 29 bin Rus, yaklaşık 9 bin Ukraynalı yaşıyor. Ancak devam eden savaş nedeniyle bu sayı her geçen gün daha da artıyor.

Aileleriyle birlikte gelen Ukraynalıların bir kısmı yakınlarının yanına yerleşirken, geliri yüksek olanlar ya gayrimenkul satın alıyor ya da kiralıyor. Bu durum TÜİK verilerine de yansıdı.

ŞUBAT AYINDA BİN 99 KONUT SATIN ALINDI

Antalya'da şubat ayında 4 bin 727 konut satışı gerçekleşirken, bin 99 konutun yabancılar tarafından satın alındığı açıklandı.

Şubat ayındaki konut satışları bir önceki yılın şubat ayına göre yüzde 27,6 oranında arttı. Antalya, İstanbul'dan sonra yabancıların konut alımı için en çok tercih ettiği ikinci il haline geldi.

Emlakçı Muhammet İnci, "Aslına bakarsanız halkımız adına biraz sıkıntılı bir durum. Giriş katı, 60 metrekare ve 3 bin 500 lira kira istiyorlar. Niye bu kadar istiyorsunuz dediğimizde bunu veren Ruslar Ukraynalılar var diyorlar" diye konuştu.

Kira ve satış bedellerinin önümüzdeki günlerde de artmaya devam etmesi bekleniyor.

NTV .

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