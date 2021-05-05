Anneler Günü tamamen 'duygusal'

9 Mayıs'ta kutlanacak Anneler Günü kampanyalar dönemi için online sektörün toplam hacim beklentisi 5 milyar lira

Pandemi süreci bütün sektörleri etkilerden bu süreçte ön plana çıkan online alışveriş için de özel gün ve haftalar ayrı bir önem arz ediyor.e-ticaret sektörü, bu yıl tam kapanma döneminde kutlanacak Anneler Günü'nde de tüm zamanların rekorunu kırmayı hedefliyor. 9 Mayıs Pazar günü kutlanacak olan Anneler Günü için bu hafta online platformlardan yaklaşık 5 milyar TL'lik hediye alışverişi yapılması beklentisi hakim.

Tam kapanmada dijital rekor gelebilir

Anneler Günü öncesi tam kapanma dolayısıyla süpermarketler dışında fiziksel mağazaların tamamının kapalı olmasının, tüketicileri online alışverişe yönlendirdiğini kaydeden Avantajix.com'un Dijital Pazarlama Direktörü Sevda Köseibiş,

"Süpermarketlerde de artık hediyelik eşya satışı yapılıyor. Birçok kişi hediyelerini marketlerden alabilecek ama asıl hareketlilik online piyasalarda yaşanıyor.

E-Ticaret, Anneler Günü'nde tüm zamanların rekorunu kırabilir. Anneler Günü'ne yaklaştığımız süreçte önceki yılların aynı dönemine göre dijital mağazalara yönelik 4-5 kat talep artışı var. Geçen yıllarda online piyasaların Anneler Günü hacmi 1, 1,5 milyar TL aralığında olurdu. Bu yıl Anneler Günü kampanyalar dönemi için online sektörün toplam hacim beklentisi 5 milyar TL. Online alışverişlerde ortalama sepet tutarının da 300 TL'ye yükseldiğini görüyoruz. Son 2 yılda sepet ortalaması 200-250 TL aralığındaydı.” değerlendirmesinde bulundu.

Hediye tercihleri de değişiyor

Zorunlu olarak evde kalınan bu dönemde, hediye tercihlerinin de değişmekte. Annelere ağırlıklı olarak yemek yaparken ya da ev işleri sırasında yardımcı olabilecek pratik küçük elektrikli ev ve mutfak aletlerinin alındığını gözleniyor. Ev, bahçe, dekorasyon ürünleri de çokça tercih edilmekte. Çiçek siparişlerinde çok büyük patlama yaşanacak, özellikle son günlerde çiçekçiler talebi karşılamakta zorluk çekecek. Çiçek siparişlerinin teslimatınıN cumartesi gününe kaydırılması düşünülebilir. Kozmetik, giyecek ve aksesuarlar da hediye olarak çokça tercih edilen ürünler arasında yer alıyor. Cep telefonu, tablet ya da giyilebilir teknoloji ürünleri satışı da ciddi oranda artmış durumda.

Peki alışveriş yaparken nasıl hareket edilmesi gerekiyor:

Tanıdık markalara yoğunlaşın

İlk kez internetten alışveriş yapacaksanız, her gün gittiğiniz mağazaların online alışveriş sitelerini kullanın. Ürünleri, fiyatları az çok bildiğiniz için hata yapma oranınız düşük olur. Hiç tanımadığınız siteler, çok aşırı indirim vaadinde bulunuyorsa, tedbirli olun, hatta o sitelerden uzak durun.

Kurumsal kimliğe dikkat

Buradaki satıcılar genelde serbest girişimciler. Yani kurumsal kimlikleri yok. Bir sorun çıkması durumunda muhatap bulamayabilirsiniz.

Fiyat mukayeseleri yapın

Herkes alışverişte bir ürünü en uygun fiyatla almak ister. Bunun için semt semt, mağaza mağaza dolaşanlar olur. İnternette ise en uygun fiyatlı ürüne ulaşmak son derece kolay. Karşılaştırma sitelerine girerek aynı ürünün en ucuz hangi mağazada bulunduğunu öğrenmek, sadece birkaç saniyenizi alır.

Avantajları bir bir inceleyin

İnternette kampanyalar, indirimler hiç bitmez. Birçok siteden tamamen ücretsiz olarak alabileceğiniz indirim kodlarını kullanarak fiyatları ucuzlatabilirsiniz. Kredi kartıyla alışverişte bonus veya puan kazanıldığı gibi internette bazı siteler de belirli mağazalardan alışveriş yapanlara ekstra nakit kazandırırlar. Avantajix.com gibi para iadeli alışveriş siteleri tercih edilirse, alışveriş daha da cazip hale gelebilir.

Alışveriş "limitinizi" saptayın

Kredi kartınızı internet alışverişlerinde kullanmaktan çekiniyorsanız, EFT ya da kapıda ödeme seçeneklerini tercih edin. Bankanızdan sanal kart da alabilirsiniz. Sanal karta, sadece o alışverişte kullanılacak kadar para yüklenerek alışveriş yapmak mümkün.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.