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TIMETURK / EKONOMİ / Anket sonuçları: Kripto para birimlerine olan ilgi artıyor

Anket sonuçları: Kripto para birimlerine olan ilgi artıyor

Association of Forex Dealers (AFD) tarafından yürütülen bir anket, daha önce hiç kripto para yatırımı yapmamış olan potansiyel yatırımcılar bile kripto para almayı düşündüklerini dile getiriyor.

2 Saat Önce
2021-09-07 06:47:03
Anket sonuçları: Kripto para birimlerine olan ilgi artıyor

Kripto, dünya genelinde birçok insan için tercih edilen yatırım haline geldi. Bu kez, Association of Forex Dealers (AFD) tarafından yürütülen bir anket, Rusların çoğunluğunun şu anda geleneksel varlıklara kıyasla dijital varlıkları tercih ettiğini ortaya koyuyor. Anket, geleneksel para birimleri veya altın gibi seçeneklerin büyük bir yatırımcı popülasyonunun gözünden düştüğünü gösteriyor. Daha önce hiç kripto para yatırımı yapmamış olan potansiyel yatırımcılar bile kripto para almayı düşündüklerini dile getiriyor.

Kripto Para İlgisi Artıyor

4 Ağustos ile 24 Ağustos arasında toplam 502 katılımcı ile yapılan ankete göre, insanların kripto para birimlerine olan ilgisi pozitife doğru yön çizmiş durumda. Ankete katılanların çoğu, kriptonun büyümeye devam edeceğine inandıklarını dile getiriyor ve %8 gibi küçük bir kesim kripto paraların sonunda nakit paranın yerini alacağını ifade ediyor.

Bunlara ek olarak Rusya, 144,4 milyonluk bir nüfusa sahip ve ham petrol, ülkenin birincil ihracatı. Vatandaşların ise bu geleneksel varlıklar yerine kripto para birimlerini tercih ettikleri görülüyor. Dijital varlıklar yerine geleneksel para birimlerine yatırım yapmayı seçen yatırımcı oranı ise sadece %14'te kaldı. %9'luk kesim ise geleneksel para birimlerinde herhangi bir beklenti görmediklerini ve bu nedenle yatırım yapmak için altını seçeceklerini söyledi.

Altın, Bitcoin ve Geleneksel Para

Ankete katılanların %76,9'u geleneksel para birimi ve altın gibi geleneksel varlıklar yerine kripto para birimleri satın almayı tercih edeceklerini söyledi. Bu sayının yaklaşık %24,7'si bir ayda kripto para alım satımı yapamayacaklarını ancak son 3 ay içinde de alım yapmadıkları için pişman olduklarını ifade etti.

Buna ek olarak insanların %17'sinden fazlası ayda bir kez dijital para birimleriyle işlem yaptıklarını açıkladı. Katılımcıların %35,1'i ayda bir defadan fazla kripto para işlemi yaparken son olarak, ankete katılanların %23,1'i hiç kripto işlemi yapmadıklarını ifade etti.

Öte yandan bu anketten elde edilen ilginç bir bulgu, yatırımcıların sadece hızlı kazançlar elde etmek için yatırım yapmadıklarını gösteriyor. Ankete katılan yatırımcıların yarısından fazlası (%51) uzun vadeli olarak kriptoya yatırım yaptıklarını ifade ediyor.

Kaynak: bitcoinhaber.net

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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