Ankara'ya dev mobilyacılar sitesi

Bakan Varank, Elmadağ Mobilyacılar İhtisas OSB'nin, şehrin merkezine sıkışan mobilyacılar için önemli bir açılım olacağını belirterek, 'Tamamlandığında inşallah 5 binin üzerinde doğrudan istihdam oluşturacak.' dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Elmadağ Mobilyacılar İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) Altyapı İnşaatı Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, son dönemde yurdun dört bir tarafında gerçekleştirdikleri açılışlardan bahsetti.

Bakanlık olarak OSB'nin altyapı çalışmalarına kredi desteği sağladıklarını ve sonraki süreçleri de yönettiklerini söyleyen Varank, "Tamamlandığında Ankara Siteler'de sıkışık ve verimsiz halde bulunan mobilya üretim atölyelerini bölgeye taşımış olacağız." diye konuştu.

Varank, Siteler'in 5 binin üzerindeki işletmeyle Türkiye ve Orta Doğu'nun en büyük mobilya üretim merkezlerinden biri olduğuna işaret ederek, oradaki altyapı ve kurulu atölyelerin, sanayicilerin ihtiyaçlarını karşılayamadığını, üretimin şehir merkezinde kalmasının da handikapları bulunduğunu anlattı.

Elmadağ OSB ile sanayicinin sırtındaki ham madde depolama, enerji ve nakliye sorunu, teknoloji yetersizliği gibi yükleri kaldıracaklarına dikkati çeken Varank, "Elmadağ OSB, şehrin merkezine sıkışıp kalmış mobilyacılarımız için önemli bir açılım olacak. OSB'miz, doğu-batı aksı üzerinde bulunması, otoyola yakınlığı ve tren yolu bağlantısıyla benzersiz bir lokasyona sahip. Tamamlandığında inşallah 5 binin üzerinde doğrudan istihdam oluşturacak." ifadelerini kullandı.

"Yenilikçi teknolojileri işlerinize adapte edin"

Varank, "Milli Teknoloji Hamlesi" vizyonuyla hazırladıkları 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'nde ortaya konulan "imalat sanayisinin milli hasıla içindeki payını yüzde 21'e, ihracatı da 210 milyar dolara yükseltme" hedefine değinerek, bu kapsamda OSB'lere büyük iş düştüğünü vurguladı.

Hükümetleri döneminde OSB'lerin nitelik ve nicelik yönünden kaydettiği gelişmelere değinen Varank, şöyle devam etti:

"2002'de faal durumda 70 OSB vardı ve bunların çoğu ülkemizin batısında yer alıyordu. 19 yıllık süreçte yaptığımız 7,2 milyar liralık yatırımla OSB sayımızı 326'ya çıkardık. Bugün OSB'si olmayan ilimiz kalmadı. OSB'lerde çevre dostu üretimi teşvik ediyor, sürdürülebilir bir sanayi ekosistemi için gayret gösteriyoruz. OSB'lerde yer alan siz sanayicilerimizi kaliteli altyapı imkanlarından, nitelikli iş gücü havuzlarından ve cazip teşviklerden faydalandırıyoruz. Çünkü sanayicilerimizin sadece yatırıma ve istihdama odaklanarak, enerjisini üretimde harcamasını arzuluyoruz."

Varank, sanayicilerden OSB'lerde yürüttükleri faaliyetlerde kendilerini sınırlamamalarını, yenilikçi teknolojileri ve süreçleri öğrenerek işlerine adapte etmelerini istedi.

Kurdukları Ar-Ge ve inovasyon ekosistemiyle, sayısız destek mekanizmasının sanayicilerin emrinde olduğunu dile getiren Varank, "Teknoparklara gidin, genç girişimcileri keşfedin. İnovatif projeleri geliştirmeye çalışın. Yeni ürünler ve süreçler geliştirecek Ar-Ge çalışmalarına odaklanın. Aldığınız risk, bu alanlara yaptığınız yatırım, size yüksek getiri olarak geri dönecek." değerlendirmesinde bulundu.

"Ankara önemli bir üretim üssüne dönüştü"

Varank, Ankara'nın başta savunma sanayisi olmak üzere tüm sektörlerde önemli bir üretim üssüne dönüştüğüne dikkati çekerek, başkentin 2002-2020 döneminde ihracatı, sanayi sektörü istihdamı ve sınai milli hasılasındaki artışa ilişkin bilgiler paylaştı.

Ankara'nın sanayi alanında yükselen performansında, ilin sanayi altyapısında yaptıkları iyileştirmeler ve verdikleri teşviklerin büyük katkısı olduğunu vurgulayan Varank, şunları kaydetti:

"Şehrimizdeki OSB sayısını 8'den 12'ye çıkardık. Ankara ekonomisinin teknolojik dönüşümünde çok önemli katkıları bulunan teknoloji geliştirme bölgelerinin (TGB) sayısını da 3'ten 10'a çıkardık, yeni kuracağımız tekoparklarımız da mevcut. 2020 itibarıyla TGB'lerdeki firma sayısı 1500'e, ihracat ise 2 milyar dolara yaklaştı. Ankara'nın sahip olduğu potansiyel yatırımcıların da ilgi odağı haline geldi."

Varank, 2003'ten bu yana Ankara için düzenledikleri teşvik belgesi sayısının da arttığını belirterek, sadece imalat sanayisinde 40 milyar lira sabit yatırım öngörüsü olan ve 70 bin istihdama kapı aralayacak 2 bin 500'ün üzerinde teşvik belgesi düzenlediklerini söyledi.

Ankara'daki gelişim ve dönüşümün mobilya sektöründe de kendini hissettirdiğini dile getiren Varank, ilden 2003'te 45 milyon dolarlık mobilya ihracatı yapıldığını, 2020'de ise Kovid-19 salgınına rağmen 400 milyon doların üzerinde mobilya ihracatı gerçekleştirildiğini bildirdi.

"540 milyon lira kaynak aktardık"

Varank, mobilya sektörünün sadece başkentte değil, ülke genelinde önemli mesafe aldığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Son yıllarda dünya standartlarında üretim yapan tesislerimizin sayısı da arttı. 2009'dan bu yana sektördeki girişim ve işletme sayısının 2 katına çıktığını görebiliyoruz. Tesis ettiğimiz yatırımcı dostu iş ortamı ve sunduğumuz cazip destekler burada etkili oldu. Öncelikle sektörümüzün ihtiyaç duyduğu planlı sanayi altyapılarını geliştirip yatırımcıların hizmetine sunulması gerekiyor. Kümelenme yaklaşımıyla 3 yeni mobilya ihtisas OSB, 2 sanayi sitesini son dönemde ülkemize kazandırdık. Bu bölgelerdeki işletmelerimiz, nitelikli altyapının yanında, sektörel bilgiye ve uzman insan kaynağına çok daha hızlı bir şekilde ulaşabiliyor. Sanayi altyapılarının yanında, müteşebbislerimize sağladığımız destek miktarları da her geçen gün artıyor. Mobilya sektöründe 4 milyon liranın üzerindeki yatırımlar bölgesel teşviklerimizden faydalanabiliyorlar."

İşletmelere proje bazlı destekler de verdiklerini anlatan Varank, KOSGEB, TÜBİTAK ve kalkınma ajansları aracılığıyla sektörden gelen yaklaşık 7 bin projeye 540 milyon liranın üzerinde kaynak aktardıklarını ifade etti.

Varank, mobilya sektöründe faaliyet gösteren Ar-Ge merkezi sayısının 15'e, tasarım merkezi sayısının da 17'ye yükseldiğini belirterek, bu merkezlere yaklaşık 321 milyon liralık vergisel avantaj sağladıklarını söyledi.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.