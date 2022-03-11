Ankara toplu taşıma ücretleri ne kadar? Ankara toplu ulaşım zammı | 2022 ANKARAY, metro, EGO ücretleri

Ankara toplu taşıma ücretleri ne kadar? Akaryakıt zamlarının toplu taşıma araçlarına da yansıması bekleniyordu. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın gündeme getirdiği konu için ortak karar alındı. Peki ama ANKARAY, metro, EGO ücretleri ne kadar oldu? İşte Ankara Toplu Taşıma parası...