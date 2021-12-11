Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi öğretim üyesi alımı ilanı

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Resmi Gazete'de yayımladığı kılavuzla öğretim görevlisi alımı yapacağını duyurdu. Peki ama Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi hangi birim ve bölüme öğretim üyesi alımı yapacak? Başvuru şartları nelerdir ve hangi tarihler arasında başvuru kabul ediliyor? İşte detaylar...