DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
ABD'de bütçe açığı 356 milyar dolar oldu
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi öğretim üyesi alımı ilanı
ABD'den Yunanistan'a 4 savaş gemisi satışına onay
Adalet Bakanlığı kadrolu 200 uzman personel alımı iş ilanı
‘Israrlı taciz ve takip’ suçuna ilişkin düzenleme
Uzmanlar uyarıyor: 'Kanser yapabilir'
Adalet Bakanlığı 30 pedagog alımı yapacak | Pedagog iş ilanları
Kuntz: Türk oyunculara daha çok yatırım yapılmalı
Elma peelingi nasıl yapılır?
Bakan Akar: '20 terörist etkisiz hale getirildi'
Adalet Bakanlığı Psikolog alımı ilanı | Karolu 50 psikolog alımı şartları
Mona Lisa tablosunun arka planda hangisi resmedilmiştir?
Hangi araca ne kadar MTV ödenecek?
Cildinizde sivilce çıkmasını önlemek için bu besinleri tüketin
Bulgaristan'da koalisyon hükümeti için dörtlü mutabakat imzalandı

TIMETURK / EKONOMİ / Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi öğretim üyesi alımı ilanı

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi öğretim üyesi alımı ilanı

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Resmi Gazete'de yayımladığı kılavuzla öğretim görevlisi alımı yapacağını duyurdu. Peki ama Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi hangi birim ve bölüme öğretim üyesi alımı yapacak? Başvuru şartları nelerdir ve hangi tarihler arasında başvuru kabul ediliyor? İşte detaylar...

45 Dakika Önce
2021-12-11 00:41:16
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi öğretim üyesi alımı ilanı

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü Resmi Gazete'de yayımladığı kılavuzla; Müzik ve Güzel SanatlarMeslek Yüksekokulu'na ders verecek öğretim üyesi alımı yapacağını bildirdi.

Görsel -İşitsel Teknikler Ve Medya Yapımcılığı Bölümünde görevlendirilecek öğretim üyesinin asgari ALES puanının 70 olması gerekiyor.

İlanın özel şartlar kısmında; "Radyo-Televizyon ve Sinema alanında LisansveTezliYüksek lisansmezunu olmak. Belgelendirmek kaydıyla Lisans mezuniyeti sonrası FilmYapımı-Yönetim ve Animasyon konusunda en az 2 (iki) yıl deneyime sahip olmak" gerektiği de belirtilmiş.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi öğretim üyesi alımı ilanı

güzel sanatlar fakültesi öğretim üyesi alım iş ilanı

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş