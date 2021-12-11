Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi öğretim üyesi alımı ilanı
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Resmi Gazete'de yayımladığı kılavuzla öğretim görevlisi alımı yapacağını duyurdu. Peki ama Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi hangi birim ve bölüme öğretim üyesi alımı yapacak? Başvuru şartları nelerdir ve hangi tarihler arasında başvuru kabul ediliyor? İşte detaylar...
2021-12-11 00:41:16
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü Resmi Gazete'de yayımladığı kılavuzla; Müzik ve Güzel SanatlarMeslek Yüksekokulu'na ders verecek öğretim üyesi alımı yapacağını bildirdi.
Görsel -İşitsel Teknikler Ve Medya Yapımcılığı Bölümünde görevlendirilecek öğretim üyesinin asgari ALES puanının 70 olması gerekiyor.
İlanın özel şartlar kısmında; "Radyo-Televizyon ve Sinema alanında LisansveTezliYüksek lisansmezunu olmak. Belgelendirmek kaydıyla Lisans mezuniyeti sonrası FilmYapımı-Yönetim ve Animasyon konusunda en az 2 (iki) yıl deneyime sahip olmak" gerektiği de belirtilmiş.
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi öğretim üyesi alımı ilanı
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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