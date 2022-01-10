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TIMETURK / EKONOMİ / Ankara-Karaman, İstanbul Karaman hızlı teren bilet fiyatları ne kadar? Konya Karaman Yüksek Hızlı Tren Bilet Fiyatı Ne Kadar?

Ankara-Karaman, İstanbul Karaman hızlı teren bilet fiyatları ne kadar? Konya Karaman Yüksek Hızlı Tren Bilet Fiyatı Ne Kadar?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılışı yapılan Konya-Karaman hızlı tren hattının ardından Konya'dan Karaman'a veya Karaman'dan Konya'ya gitmek isteyenler Konya'dan Karaman'a hızlı trenle gitmek ne kadar?

31 Dakika Önce
2022-01-10 15:29:07
Ankara-Karaman, İstanbul Karaman hızlı teren bilet fiyatları ne kadar? Konya Karaman Yüksek Hızlı Tren Bilet Fiyatı Ne Kadar?

Konya-Karaman arası 1 saat 15 dakikayı yarım saate indirecek olan YHT hattının bilet fiyatlarının otobüs bileti fiyatları ile rekabet edebilecek düzeyde olacağı tahmin ediliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada, Konya - Karaman yüksek hızlı treninin (YHT) bir hafta boyunca ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı. Bilet fiyatının ise 35 lira olarak belirlendiğini bildirdi.

KONYA - KARAMAN HIZLI TREN YHT BİLETİ NEREDEN VE NASIL ALINIR?

YHT biletlerini gişelerden ve internet üzerinden satın alabilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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