Ankara-Karaman, İstanbul Karaman hızlı teren bilet fiyatları ne kadar? Konya Karaman Yüksek Hızlı Tren Bilet Fiyatı Ne Kadar?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılışı yapılan Konya-Karaman hızlı tren hattının ardından Konya'dan Karaman'a veya Karaman'dan Konya'ya gitmek isteyenler Konya'dan Karaman'a hızlı trenle gitmek ne kadar?