Ankara-İzmir arası 3,5 saate düşecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı'nın başka bir önemli proje olduğunu ifade ederek 'Bu proje ile Ankara-İzmir arasında 14 saat olan demir yolu seyahat süresini 3,5 saate düşüreceğiz' dedi.

Abant'ta bir otelde düzenlenen Demiryol-İş Sendikası İstişare Toplantısı'nda konuşan Bakan Adil Karaismailoğlu, 18 Mart'ta ülkenin tarihine bir not daha düşüldüğünü söyledi.

84 milyon ile bambaşka bir coşkuyla geleceğe armağan edilen yeni Türkiye'nin dev eserinin açılışına tanıklık ettiklerini anlatan Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü ile Çanakkale-Malkara Otoyolu'nu milletin hizmetine sunduklarını hatırlattı.

Karaismailoğlu, cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tokat Havalimanı'nın açılışını yapmak üzere Tokat'a gideceklerini ifade ederek "Ülkemiz bugün küresel bir lojistik süper güç olma hedefiyle, Avrupa ve Çin arasında orta koridorda söz sahibi olma hedefine yaklaşmaktadır. Bu hedefler doğrultusunda hükûmetlerimiz döneminde ülkemizde ulaştırma ve haberleşme yatırımları içinde demiryollarımıza 272 milyar lira yatırım yaptık." diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu, 2003 yılında 10 bin 959 kilometre olan demiryolu hat uzunluğunun tamamını yenilediklerini vurgulayarak, "Hattı 13 bin 22 kilometreye çıkardık. Sinyalli demiryolu hat uzunluğunu yüzde 183 oranında artırdık. Elektrikli demir yolu hat uzunluğumuzu ise yüzde 188 oranında arttırdık. Konvansiyonel hat uzunluğumuzu 11 bin 590 kilometreye ulaştırdık." ifadesini kullandı.

Türkiye'den Çin'e giden ilk ihracat treninin 4 Aralık 2020 tarihinde İstanbul'dan hareket ettiğini anlatan Karaismailoğlu şunları kaydetti:

"2020 yılında 34,55 milyon tonluk yük taşıma miktarını 2021 yılı sonu itibarıyla 38,16 milyon tona ulaştırdık. 2003 yılında demir yollarının yüzde 33 olan yatırımdaki payını yüzde 48'e çıkardık. Tabii bununla da yetinmeyecek demir yolu yatırım payını 2023 yılında yüzde 63'e yükselteceğiz. Bu hatlardan Ankara-Sivas YHT hattının altyapı yapım çalışmalarında yüzde 99 fiziki ilerleme sağladık. Proje tamamlandığında Ankara-Sivas arasındaki demir yolu seyahat süresi 12 saatten 2 saate düşecek. Ayrıca Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı'mızla 1,5 milyon Kayserili vatandaşımızı da YHT hattına dahil ediyoruz. İç Anadolu'nun önemli ticaret merkezlerinden Kayseri de YHT seferberliğinden payına düşeni alacak."

Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı

Karaismailoğlu, Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı'nın başka bir önemli proje olduğunu ifade ederek "Altyapı çalışmalarında yüzde 52,4 fiziksel ilerleme kaydettik. Bu proje ile Ankara-İzmir arasında 14 saat olan demir yolu seyahat süresini 3,5 saate düşüreceğiz. Bittiğinde 525 kilometrelik mesafede yılda yaklaşık 13,5 milyon yolcu ve 90 milyon ton yük taşınmasını hedefliyoruz." dedi.

Halkalı-Kapıkule (Edirne) arası yolcu seyahat süresinin 4 saatten 1 saat 20 dakikaya, yük taşıma süresinin ise 6,5 saatten 2 saat 20 dakikaya düşmesini hedeflediklerini anlatan Karaismailoğlu şöyle devam etti:

"Yine yapım çalışmaları başarıyla devam eden Bursa-Yenişehir-Osmaneli-Balıkesir hızlı tren hattı altyapı çalışmalarında yüzde 78 ilerleme sağladık. Karaman-Ulukışla Hızlı Tren Hattı çalışmaları kapsamında altyapı yapım çalışmalarında yüzde 84 fiziki ilerleme sağladık. Hattın açılmasıyla yaklaşık 6 saat olan Konya-Adana arası 2 saat 20 dakikaya düşecek. Toplam 192 kilometre uzunluğundaki Aksaray-Ulukışla-Yenice Hızlı Tren Projesi çalışmalarımız devam ediyor. Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı'nın 2024'te açılması için hummalı bir çalışma yapıyoruz."

Karaismailoğlu, raylı sistem altyapı çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini belirterek, 37,5 kilometrelik İstanbul Havalimanı Eyüp-Kağıthane-Gayrettepe Metro hattında yüzde 97, 7,4 kilometrelik Pendik-Tavşantepe-Sabiha Gökçen Metro Hattı'nda yüzde 95, Ankara AKM (M4)-Gar-Kızılay metro hattında yüzde 92, 6,2 kilometrelik Başakşehir-Çam ve Sakura Hastanesi-Kayaşehir Metro hattında yüzde 92, 31,4 kilometrelik Küçükçekmece (Halkalı)-Başakşehir-Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metro hattında yüzde 88 ilerleme seviyesine geldiklerini bildirdi.

Bakan Karaismailoğlu 8,4 kilometrelik Bakırköy (İDO)-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar (Kirazlı) metro hattında yüzde 67; 15,4 kilometrelik Kocaeli-Darıca Sahil-Gebze OSB Metro Hattı'nda yüzde 41; 3,1 kilometrelik Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay Hattı'nda yüzde 9; 6,7 kilometrelik Kayseri Anafartalar-Şehir Hastanesi-Mobilyakent Tramvay Hattı'nda yüzde 60; 6 kilometrelik Bursa Emek-YHT-Şehir Hastanesi Hafif Raylı Sistem Hattı'nda yüzde 5 ilerleme seviyesine geldiklerini vurguladı.

Kent içi raylı sistem hatlarında çalışacak araç imalatındaki yerlilik oranının yüzde 60 olduğunu belirten Karaismailoğlu, "Bu oranı 2023'te yüzde 80'e ulaştırmayı hedefliyoruz." dedi.

"Ülkemizin bu alanda dışa bağımlılığını azaltacağız"

Karaismailoğlu, uluslararası standartlarda yeni nesil lokomotif, dizel ve elektrikli tren setleri, yük ve yolcu vagonları ve raylı sistem kritik alt bileşenlerinde kendi markasını taşıyan ürünlerle, sektöre yön veren ve tercih edilen marka olmak istediklerini söyledi.

Saatte 225 kilometre işletme hızına sahip Milli Hızlı Tren Seti projesi tasarım çalışmalarını 2022 yılı içerisinde tamamlayarak ana komponentlerinin tedarikine başlanacağını anlatan Karaismailoğlu, "Hedefimiz, E5000 Projesi ile Elektrikli Ana Hat Lokomotif imalatında tasarım kabiliyeti kazanılması ve yerlilik oranının yüzde 60'a yükseltilmesidir. Böylece, ülkemizin bu alanda dışa bağımlılığını azaltacağız. 2022-2026 Dönemi Stratejik Planımızdaki stratejik hedefleri, ülkemizin ihtiyaçları, küresel sektörel gelişmeler ve muhtemel çevresel etkileşimleri dikkate alarak belirledik. Ve bu hedefler doğrultusunda 7 gün 24 esasına göre çalışıyoruz." dedi.

Karaismailoğlu, yeni hat ve yüksek hızlı tren işletmelerinde çevre hassasiyetine maksimum önem verdiklerini, demir yollarında etkinlik, verimlilik, hareketliliği artırırken çevreye verilen zararın da azaltılması için çalıştıklarını bildirdi.

Bu amaçla Akıllı Demiryolu Ulaşım Sistemleri'ni kurduklarını, demir yollarında yenilenebilir enerji kaynakları ile güçlü bir enerji altyapısının oluşturulmasına yönelik çalışmalar yaptıklarını anlatan Karaismailoğlu, bu doğrultuda Enerji Yönetimi ve İklim Değişikliği Eylem Planı'nın hazırlanması çalışmalarına başladıklarını kaydetti.

Eylem planında üç ana tema belirlediklerinin altını çizen Karaismailoğlu, "'Demiryolunda yeşil ulaşım', 'Sıfır karbonlu gelecek' ve 'Güvenilir enerji arzı'. 4-10 yıllık orta vadede demir yollarında tükettiğimiz enerjinin yüzde 35'ini yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılayacağız. Emniyetli, güvenli, hızlı, çevre dostu bir şekilde demir yollarını çok daha iyi noktalara ulaştıracağız." diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu, ihracatta Cumhuriyet tarihi rekorunu bunca olumsuzluğa rağmen 2021 yılında kırdıklarını vurgulayarak "Pandemi sonrasında ülkemizin sağladığı dış ticaret ve büyüme rakamlarında sizlerin katkıları çok ama çok büyüktür arkadaşlar. Tüm bu büyüme ve kalkınma için emek sarf eden çalışanlarımıza toplu iş sözleşmelerinde destek oluyoruz. Enflasyona ezdirilmemeleri konusunda azami gayret gösteriyoruz. " dedi. AA .