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TIMETURK / EKONOMİ / Ankara'dan yurt dışına yeni direkt uçuşlara devam...

Ankara'dan yurt dışına yeni direkt uçuşlara devam...

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ankara Valisi Vasip Şahinve ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmazile birliktegöreve yeni getirilen Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, THY Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Ekşi ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda THY Yönetim Kurulu Üyesi ŞekibAvdagiç'ehayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, Ankara'dan yurt dışına yeni direkt uçuşların başlatılması konusundaki taleplerini iletti.

9 Dakika Önce
2022-02-15 14:00:25
Ankara'dan yurt dışına yeni direkt uçuşlara devam...

Yeşilköy'deki THY Genel Müdürlük Binası'nda gerçekleşen ziyarette konuşan ATO Başkanı Baran,Yönetim olarak göreve geldiklerinden bu yana Ankara'dan direkt uçuşlar konusunun değişmez gündem maddeleri olduğunuve Başkent'tenyurt dışına yeni direkt uçuşlar başlatılması için çalıştıklarını söyledi.

Covid-19 salgını öncesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle, Türk Hava Yolları ile birlikte yürüttükleri Ankara'dan yurt dışına direkt uçuşlar konusundaki çalışmalardaönemliaşama kat ettiklerini dile getiren Baran,salgın sürecinde getirilen seyahat sınırlamalarının yurt dışına direkt uçuşlar konusunuda sekteye uğrattığını söyledi.

Ankara Ticaret Odası olarak çalışmalarınıüyelerinin gelişimi,Başkent'in ticaretinin gelişimi ve ülke ekonomisine destek olmak üzere üç ayaklı strateji üzerinde gerçekleştirdiklerini kaydeden Baran,“Kolay ulaşılabilirlik ve direkt uçuşlar ticaretin de turizmin de gelişmesi açısından olmazsa olmaz. Ankara'dan yurtdışına direkt uçuşlar daha fazla ihracat, daha fazla turist daha fazla döviz geliri, ülkemizin gelişimine daha fazla katkı demek” diye konuştu.

Baran, Ankara Ticaret Odasıöncülüğünde, 30-31 Mart tarihlerinde ATO Congresium'da gerçekleştirilecek "EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi" hakkında da THY heyetine bilgi vererek, heyeti Zirve'ye katılmaya da davet etti.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Bolatda Ankara Ticaret Odası'nınAnkara'dan yurt dışına direkt uçuşlar konusundaki çalışmalarına destek vereceklerini söyledi. .

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