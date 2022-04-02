Ankara'da simit 4 lira oldu
Son bir yıl içerisinde birçok kez zam yapılan simitin fiyatı Ankara'da 4 lira olarak güncellendi.
2022-04-02 13:06:46
Maaliyet gerekçesiyle son bir yıl içerisinde birçok ürüne zam yapıldı.
Zamların en çok yansıdığı ürünlerden biri de simit oldu.
Ankara'da daha önce zam yapılarak fiyatı 3 buçuk liraya yükseltilen simit için fiyatlar güncellendi.
4 Nisan'dan itibaren geçerli
Ankara Pideciler Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası 4 liradan satılacak olan simit zammının resmen 4 Nisan'da uygulamaya gireceğini duyurdu.
Ancak kentte birçok fırın simidi 4 liradan satmaya başladı.
Kaynak: tv100.com .
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