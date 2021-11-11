Ankara'da jeotermal kaynak arama sahaları ihale edilecek

Ankara'nın çeşitli ilçelerindeki toplam 23 jeotermal kaynak arama sahası açık teklif usulüyle ihale edilecek.

Ankara'da 23 jeotermal kaynak arama sahası ihaleye çıkarıldı.

Ankara Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Ankara'nın çeşitli ilçelerindeki toplam 23 jeotermal kaynak arama sahası açık teklif usulüyle ihale edilecek.

Alanları 1497,20 - 4992,21 hektar, muhammen bedelleri ise 20 bin lira ile 30 bin lira arasında değişen arama sahaların ihaleleri 22-23 Kasım'da Ankara Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünde yapılacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.