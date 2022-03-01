DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Fazıl Say: Orada dur Putin!
AÖL sınavı ne zaman başlıyor? AÖL online sınava nasıl girilir? Açık Öğretim Lisesi online sınav giriş ekranı
Üç Kuruş 16. bölüm tek parça full HD izle | Üç Kuruş son bölümde neler oldu? Show TV Üç Kuruş yeni bölüm izle
Ankara'da halk ekmek 2 TL oldu
'Kocam evimizi kurtarma sözü verdi'
Hap kullanmak zorunda olan hastalar oruç tuta bilir mi? Hangi hastalar oruç tutamaz?
İlker Aycı kimdir? İlker Aycı'nın yeni görevi belli oldu mu?
Rus saldırısında 70 Ukrayna askeri öldü
'Daimi tarafsız' ülkeler Rusya'ya karşı cephe aldı
Toplu Taşımada İninal Kart Kolaylığı İzmir
Rus Merkez Bankası rezervlerine erişim donduruldu
Yasak Elma 133. bölüm tek parça izle | Yasak Elma son bölüm (133.bölüm) neler oldu?
Çağla Şikel koronavirüse mi yakalandı? Çağla Şikel'in sağlık durumu
Martta altın ne olur? 2022 Mart ayında altın yükselir mi düşer mi? Gram altın düşer mi artar mı?
“Solcumsuların tapındığı Grup Yorum’un Moskova konseri”

TIMETURK / EKONOMİ / Ankara'da halk ekmek 2 TL oldu

Ankara'da halk ekmek 2 TL oldu

Ankara Büyükşehir Belediyesi, halk ekmeğin yarından itibaren 2 liradan satılacağını duyurdu.

36 Dakika Önce
2022-03-01 12:12:33
Ankara'da halk ekmek 2 TL oldu

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, günlük bir milyon üretim kapasitesine sahip halk ekmekte, artan maliyetlere rağmen, uzun süredir fiyat artışı yapılmadığı hatırlatıldı.

Un, maya, işçi maliyetleriyle enerji ve diğer giderlerde yaşanan artışların çok yüksek seviyelere ulaşması nedeniyle fiyat artışının zorunlu hale geldiği belirtilen açıklamada, "Ankara Halk Ekmek'in ürettiği 250 gram ekmeğin perakende satış fiyatı, 2 Mart 2022 itibarıyla kar elde etmeksizin ve maliyetine 2 lira olarak belirlenmiştir." ifadesine yer verildi. AA .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş