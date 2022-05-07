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TIMETURK / EKONOMİ / Ankara'da ekmeğe zam!

Ankara'da ekmeğe zam!

Ankara'da ekmek fiyatlarına Mart ayında gelen zammın ardından bir zam daha geldi.

3 Gün Önce
2022-05-07 12:20:50
Ankara'da ekmeğe zam!

Yüksek enflasyon ve artan maliyetler nedeniyle zamlar gelmeye devam ediyor.

Ankara'da ekmeğin fiyatına zam geldi. Türkiye Fırıncılar Federasyonu tarafından yapılan yeni açıklamada 200 gram ekmeğin fiyatı 2,75 liradan 3 TL'ye yükseltildiği belirtildi.

Mart ayında gelen zam ile 2,25 liradan satılan 200 gram ekmek 2,75 liraya yükselmişti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait Halk Ekmek'te ise 250 gram ekmek 2 TL'den satılıyor.

Yeni fiyat tarifesinde ekmek fiyatları şu şekilde listelendi;

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