Ankara 2. Organize Sanayi Bölgesi iş başvurusu nasıl yapılır? Ankara OSB iş başvurusu

Ankara 2. Organize Sanayi Bölgesi iş başvurusu nasıl yapılır? Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 26 yeni fabrika ve altyapıların açılış törenine katıldı. Açılacak fabrika sayısının oldukça fazla olması iş arayanları umutlandırdı. Ankara 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde iş başvurusu yapmak isteyenler başvuruların nereye yapılacağını araştırıyor. İşte Ankara OSB iş başvurusu detayları...

Ankara 2. Organize Sanayi Bölgesi iş başvurusu nasıl yapılır? Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 26 yeni fabrika ve altyapıların açılış törenine katıldı. Açılacak fabrika sayısının oldukça fazla olması iş arayanları umutlandırdı. Ankara 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde iş başvurusu yapmak isteyenler başvuruların nereye yapılacağını araştırıyor. İşte Ankara OSB iş başvurusu detayları...

Ankara 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 26 fabrika ve çeşit alt yapıların açılışına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söledi: Açılışını yaptığımız fabrikaların tamamı salgın sürecinde yatırımlarını tamamlayarak faaliyete geçti. Bu fabrikaların açılışı salgının başından beri millete karamsarlık pompalayanlara verilen en güzel cevaptır. Türkiye'nin kapasitesini görmek isteyenleri buraya ziyaret etmeye davet ediyorum."

Ankara 2. Organize Sanayi Bölgesi iş başvurusu nasıl yapılır?

Ankara 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde işe girmek isteyenler, iş başvurusu yapmak iteyenler bunun nereden ve nasıl olduğunu merak ediyor. Ankara 2. Organize Sanayi Bölgesi için iş ilanları çeşitli kariyer sitelerinde yer alıyor. Ayrıca Ankara 2. Organize Sanayi Bölgesi'nin sitesinden de iş ilanları yayınlanabilir. http://www.aso2osb.org.tr/katilimci/personel-arayanlar.html adresinden iş ilanları takip edilip başvuru yapılabilir.

Ankara 2. Organize Sanayi Bölgesi işe giriş aşamaları nasıl olur?

Organize Sanayi Bölgesine kayıtlı firmalar uygun personeli bulmak için aradıkları koşulları oluşturarak ilan açarlar.

Bölge yönetimi tarafından detaylı bir şekilde incelenerek toplanan başvurular doğrultusunda aday ile firmanın bir araya gelmesi sağlanır.

Uygun görülen adaylar ile bir araya gelen firma, kendisine uygun bir personel bulması durumunda ilan noktalanır.

Organize Sanayi Bölgesi nedir?

Organize sanayi bölgesi, sanayinin etkinliğini ve kentte düzenli yerleşmeyi sağlamak amacıyla, sanayi tesislerini bir araya toplayarak sanayi kuruluşlarının ulaşım, kentsel toprak, enerji, yakıt, su, endüstriyel atıksu arıtma tesisi, hammadde gibi altyapı ve gereksinmeleriyle ilgili kolaylıkları bir arada bulunduran, bunun yanı sıra sanayinin çevreye olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla atık yönetim politikaları uygulayan, özel olarak planlanan ve imar planlarında da yer verilen bölge türüdür. Yapımına kamu otoritesi karar verir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.