Analiz: Vergiden kaçış yok

'2020 verilerine göre Amazon ve Facebook %12, Google % 16 vergi yükü var. Şimdi, ABD bir yandan 'dünya çapında minimum kurumlar vergisinde anlaşalım' diye diğer devletleri harekete geçirirken bir yandan da kendi ülkelerinde vergiyi % 21 den % 28'e çıkarıyorlar...'

BIST 100 endeksi, dünü % 0.03 düşüşle 1,438.28 puandan kapattı. Gün içerisinde en düşük 1,433.75, en yüksek 1,447.96 puanı gören endeksteki hisselerin 11.5 milyar TL hacmi toplam hacmin % 65'i kadar oldu.

Avrupa'da İngiltere ve Almanya % 0.6, Fransa % 0.2 ana endeks artışı yaşarken ABD'de Dow Jones % 0.8, S&P500 % 0.2 arttı ama Nasdaq çok az eksi kapattı. Bu sabah Japonya Endeksi son yılların en yükseğine çıkarken Çin'de yerel sebeple gerileme var. Bugün globalde gündem ABD TÜFE'si olacaktır. Aylık % 0.4 artması bekleniyor.

Alnus Yatırım'ın değerlendirmesinde ABD'deki vergi hususuna dikkat çekilirken şu analize verildi:

“Vergi konusu yeniden öne çıkıyor. ABD'de kurumlar vergisi %21 olmakla beraber her eyalette eyalete göre yerel vergiler de alınmaktadır. 8 Nisan 2021 Perşembe günkü bültenimizde "Büyük Şirketlere Büyük Darbe" başlığı altında şunları demiştik: "Merakla beklenen Biden'in 2.2 trilyon dolarlık altyapı paketinin finansmanını şirketlere yıkma planı açıklandı. Bu, ilerde borsalar düşerken bahane olarak kullanılacaktır. Zira borsaları sürükleyen uluslararası iş yapan Google, Facebook, Amazon gibi firmalar, düşük vergi veriyorlardı.

2020 verilerine göre Amazon ve Facebook %12, Google % 16 vergi yükü var. Şimdi, ABD bir yandan "dünya çapında minimum kurumlar vergisinde anlaşalım" diye diğer devletleri harekete geçirirken bir yandan da kendi ülkelerinde vergiyi % 21 den % 28'e çıkarıyorlar. Üstelik alt tabanı da % 21 yapacak. ABD borsalarında pek değerlemeye bakmıyorlar ama gün gelir değerlemeler önem kazanır."

Değerlendirmede şunların altı çizildi: " Vergi artışı ve yurtdışına vergi kaçıramama ile büyük teknoloji şirketlerinin karlarında % 10'dan fazla azalış olabilir." O günden sonra lobinin kazandığı en önemli mevzi, alt tabanın % 15 olmasını sağlamak oldu. Temmuz'da G20 maliye bakanları çokuluslu şirketler için asgari kurumlar vergisinde %15 için anlaşmaya vardı. 30-31 Ekim'de Roma'da yapılacak liderler zirvesinde imzalar atılacak.

Diğer taraftan 2.2 trilyon öngörülen paket 3.5 trilyon dolara artırıldı ama "ABD'de artırım olmayacak" diye yapılan yayınlar işe yaramadı. ABD Temsilciler Meclisi'nin Demokrat üyelerinin zenginler, şirketler ve yatırımcılar üzerindeki vergi artışlarını içeren kapsamlı bir planın parçası olarak kurumlar vergisi oranını % 21'den % 26,5'e yükseltmeyi teklif edeceklerini bildirildi. Yani % 28 yerine % 26.5'e inme söz konusu.

Sermaye kazançlarına uygulanacak maksimum vergi ise Biden'ın % 39,6'lık talebine karşılık % 20'den % 25'e çıkarılacak. Goldman Sachs, yaptığı bir analizde bu vergi artışının S&P 500 kazançlarını 2022'de % 5 oranında azaltacağını hesaplamış. Teklifin küçültülmüş versiyonunun geçmesine göre yapılan hesaba karşın piyasanın bunu kısmen fiyatlandırdığı düşünülüyormuş.

Temmuz sonunda 1341'den başladığı rallide Eylül başında 1485'e kadar giden BIST100 Endeksinde düzeltme hareketinde 1427'ye kadar çekilme görüldü. 1450 yeni direnç olarak izlenecek"

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.