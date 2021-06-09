Analiz: Varlık alımında eylül öne çıkıyor

'22 Nisan’daki son toplantıdan beri risk dengesinde daha iyi yönde gelişmeler oldu, ancak enflasyonun katılık derecesi konusu tartışmalı...'

"Avrupa Merkez Bankası'nın yarın gerçekleşecek toplantısı öncesinde; Pandemik Acil Satın Alma Programı'nın (PEPP) azaltılmasına yönelik olarak geçerli bir sebep bulunmamakla birlikte, spread kontrolleriyle alakalı operasyonel durumun geçerliliği azaldıkça ve enflasyon baskıları devam ettikçe bunun ilerleyen aylarda azaltılması daha olası görünüyor" diyen Tera Yatırım Başekonomiste Enver Erkan,"Bu kapsamda, PEPP yine toplamı 1,85 trilyon EUR olmak üzere aylık aynı hızında kullanılmaya devam edilecektir.

22 Nisan'daki son toplantıdan beri risk dengesinde daha iyi yönde gelişmeler oldu, ancak enflasyonun katılık derecesi konusu tartışmalı. Yönetim Konseyi, tahvil alımlarını azaltmada aceleci davranmayacaktır. Eski varlık alım programı APP'nin ise aylık 20 milyar EUR seviyesinden azaltılması için şartlar oluşma aşamasında değil" yorumunu yaptı.

"Aynı göstergeler fiyat baskılarının da arttığını gösteriyor"



Erkan analizinde şunları kaydetti: "Ekonomik projeksiyonların da yenileneceği bu toplantıda, ECB'nin ekonomik aktiviteyi ve enflasyonu güncel olarak ve gelecek yıllara dair olarak nerelerde gördüğü PEPP'in gidişatı konusunda geniş kapsamlı fikir verebilir. Ekonomik aktivite yılın başında oldukça zayıftı ve 1Y21 büyümesini aşağı çeken bir etmen. Ancak imalat sanayi rekor seviyelerde aktivite artışında ve aşılamanın etkisiyle hizmet sektöründe de açılmalar gerçekleşiyor. Aynı göstergeler, fiyat baskılarının da arttığını gösteriyor. Dolayısıyla dengeli bir risk profili var. Ana verilerin seyri, önümüzdeki aylarda daha yavaş PEPP alımı potansiyelini önümüze koyuyor"



"Kademeli geçiş süreci başlatılması yılın sonlarına doğru olası görünüyor"

"Faizlerin negatif seviyelerde kalması, para politikasının genel pratiği ve yarattığı bankacılık sektörü koşullarıyla ilgili tartışmaya açık ve efektifliği sorgulanır bir vaziyette. Aslında negatif faizden ziyade, negatif faizlerin ne kadar derinleşebileceği konusu.." yorumunda bulunan Erkan Analizindre şunların altını çizdi:

"Toparlanma belli oranda gerçekleşmiş görünüyor ve enflasyon hedef seviyelerin oldukça üzerinde. Kredi döngüsü yeterince işler vaziyette kaldıkça da toparlanma desteklenecektir. Krizden çıkış süreci, aynı zamanda kaynakların da doğru ve efektif kullanılmasını gerektiriyor. Ancak, bu durum bir finansal borç dengesizliğine neden olmamalı. ECB'nin Fed kadar hızlı olmamakla birlikte kademeli bir geçiş süreci başlatması, yılın sonlarına doğru olası görünüyor"

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.