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Analiz: TL mevduat stopaj indirimi temmuz sonuna uzatıldı

TL mevduatlarına vergi indirimi 30 Eylül 2020’de TL’yi desteklemek amacıyla getirilmişti

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01.06.2021 21:17:00
Analiz: TL mevduat stopaj indirimi temmuz sonuna uzatıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre Türkiye, TL mevduat hesaplarında vergi avantajını Temmuz ayı sonuna kadar uzattı. Kararname ayrıca, bankaların ihraç ettiği yatırım fonları ve tahvillerden, sukuklardan elde edilen gelirler üzerindeki vergi indirimini de 31 Temmuz'a kadar uzatıyor.

Düzenlemenin ana hatları

Sözkonusu düzenleme ile ilgili değerlendirme yapan Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan; "TL mevduatlarına vergi indirimi 30 Eylül 2020'de TL'yi desteklemek amacıyla getirilmişti. İlk olarak 31 Mart'tan 31 Mayıs'a kadar uzatılan uygulama, böylece Haziran ve Temmuz aylarında da sürecek" dedi.
Bu bağlamda; Söz konusu vergi indirimleri şu şekilde gerçekleştirilmişti:

6 aya kadar vadeli hesaplar (6 ay dahil) için %15'ten %5'e
1 yıla kadar vadeli hesaplar (1 yıl dahil) için %12'den %3'e
1 yıldan uzun vadeli hesaplar için %10'dan %0'a düşürülmüştü.

"Enflasyona karşı reel getiriyi artırmak ve dolarizasyon etkisini azaltma avantajı"

Erkan değerlendirmesinde şunlara vurgu yapıyor:
"Türk lirası mevduatlarda vergi indiriminin getirdiği en önemli avantaj, TL cinsi mevduatta enflasyona karşı reel getirisini artırmak ve dolarizasyon etkisini azaltmaktı. Vergi avantajı uzatılmasaydı, TL mevduatların pozitif reel getiri etkisi silineceğinden dolayı, dolarizasyonu artırıcı bir etkisi olması beklenirdi. Bu da Türk lirası mevduat ve DTH arasındaki geçiş etkisinin aleyhte gelişmesine neden olacak ve para ikamesini hızlandıracaktı. Mevduata vergi indiriminin uzatılması faiz gelirinin azalmaması anlamında olumlu, yoksa suni bir faiz indirim etkisi oluşacaktı. Para politikası uygulamasında, ilave sıkılaşma ihtiyacının artabileceği yönündeki görüşümüzü korumaktayız."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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