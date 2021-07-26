Analiz: Reel kesim güven endeksi temmuzda yükseldi

'Temmuz ayında açılmanın gerçekleştirilmesiyle reel kesimde artan momentum, aynı zamanlı olarak yerel ekonomide artan mobilite ve halen güçlü seyreden dış talep koşullarını yansıtmaktadır...'

"Merkez Bankası'nın açıkladığı Temmuz ayı reel kesim güven endeksi verilerinde geçen aya göre yükseliş kaydedildiği görülmektedir. RKGE, Temmuz ayında 1,8 puan artış ile 114,8 seviyesine yükselirken; mevsimsellikten arındırılmış RKGE ise 2,3 puan artış ile beraber 112,1 seviyesine gelmiştir" diyen Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan analizinde, Bu dönemde imalat sanayi kapasite kullanım oranının, 0,1 puan artış ile %76,7 olurken; mevsimsellikten arındırılmış KKO ise %76,4 seviyesinde gerçekleştiğini hatırlattı.



Erkan analizinde şunları vurguladı:

"Endeksi oluşturan anket sorularının difüzyon endeksleri incelendiğinde genel eğilim, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, önümüzdeki üç aydaki toplam istihdam, sabit sermaye yatırım harcaması ve mevcut toplam sipariş tutarı endeksi yukarı yönlü etkilemiştir. Gelecek üç aydaki üretim hacmi ve mevcut mamul stokuna ilişkin değerlendirmeler ise endeksi aşağı yönlü etkiledi"

"Ekonomik toparlanma önünde çekince oluşturabilecek faktörler yakından takip edilmelidir"

"Temmuz ayında açılmanın gerçekleştirilmesiyle reel kesimde artan momentum, aynı zamanlı olarak yerel ekonomide artan mobilite ve halen güçlü seyreden dış talep koşullarını yansıtmaktadır" diyen Erkan şu değerlendirmeyi yaptı:

"Her ne kadar kısa vadede açılmanın etkisiyle iç talep hareketlenmesinin olumlu katkıları olsa da, yüksek enflasyondan dolayı TCMB'nin sıkı para politikasına devam etmesi çerçevesinde yüksek seyreden faizler bu momenti limitleyici bir etkide bulunmaktadır. Buna karşılık; ihracatın net katkısının olumlu olması, aynı zamanda reel kesim için pozitif ilerleyen istihdam ve yatırım kalemleri genel büyüme açısından olumlu katkı sunacaktır.

Diğer taraftan, dış talep açısından Delta varyantı başta olmak üzere ekonomik toparlanma önünde çekince oluşturabilecek faktörler yakından takip edilmelidir. Açıklanan öncü göstergelerin büyüme oranları ile alakalı olarak ortaya koyduğu resim, mevcut tahminlerin üzerinde bir büyüme oranı yakalanabileceğini göstermektedir. 2Ç21 için açıklanacak güçlü çift haneli büyüme oranının da büyük katkısıyla yılın genelinde %7 oranında bir büyüme gerçekleşmesi muhtemel görünmektedir"

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.