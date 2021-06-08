Analiz: Politika iletişiminde bugün; daha yüksek faiz oranları

'Perşembe günü açıklanacak olan Mayıs enflasyonu, artırıcı etkide bulunan geçici faktörlerin ağırlığının arttığına işaret edecek ve yarım puana yakın bir artış daha göreceğiz...'

"Amerikan Merkez Bankası Fed'in para politikasını sıkılaştıracağına dair beklentilerin yüklenmesine neden olan büyüme ve enflasyon başlıkları bir tarafta dururken; Hazine Bakanı Yellen faizlerin yükselmesinin iyi olacağı yönünde yeniden bir beyanat verdi." ifadelerini kullanan Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan Analiz habirinde şu açıklamalarda bulundu:

Bloomberg News'e konuşan Yellen, “Biraz daha yüksek bir faiz ortamının toplum ve Fed açısından bir artı olacağını” söyledi. Bir yandan tedarik zinciri darboğazları ve ekonomiler yeniden açıldıkça harcamalardaki artış enflasyonu tetikleyici etkilerde bulunurken, Biden'ın trilyon USD'lik paketlerinin de maliyetlerde kalıcı artışa neden olmasından endişe ediliyor.

Yani geçici etkiler geçtikten sonra da bir miktar enflasyon katılığı söz konusu olabilir ve bununla başa çıkmak gerekli. Yellen, bundan kısa bir süre önce de faizlerle alakalı böyle bir sinyal göndermişti, ki görünen durum daha sıkı finansal koşullara aktörlerin hazır olması gerekebileceğini gösteriyor.



Yellen de aslında enflasyon geçiciliği konusunda Fed ile aynı fikirde, harcamalardan kaynaklı enflasyon etkisinin gelecek yıl ortadan kalkacağını düşünüyor. Fed'in de bir miktar enflasyona izin vereceği biliniyor, ancak ortada da bir aşırı ısınma olduğu görülmekte ve mevcut oranlar ortalama enflasyon hedeflemesinin yukarı yönlü ıskalanmasına neden olacak bir seviyede.

Perşembe günü açıklanacak olan Mayıs enflasyonu, artırıcı etkide bulunan geçici faktörlerin ağırlığının arttığına işaret edecek ve yarım puana yakın bir artış daha göreceğiz. Bununla başa çıkabilmek için, en azından dengeli bir noktaya oturtabilmek için biraz daha yüksek faizlerin gerekli olabileceği konusunda görüşler bildirilmeye devam edilecektir. Bundan önce piyasa faizlerinin reaksiyon vermesini bekleyeceğiz.

15-16 Haziran'daki FOMC, Powell'ın güncel olarak çizginin ne tarafında durduğunu göstermesi bakımından önemli olacak. Cuma günü kalem bazında ayrışan ve hala bazı problematik ayrıntılara işaret eden istihdam verisi biraz güvercin Powell'ın elini rahatlatmıştır.

Güncel ekonomik şartlarla alakalı daha iyimser bir görüntü çizerse, işin rengini değiştirecektir. Powell, taperinge dirense bile görev süresi Şubat 2022'de doluyor ve devam edip etmeyeceği konusunda karar Biden yönetiminde olacak. Biden yönetiminin Hazine Bakanı Yellen'ın söylemleri bu nedenle önemli.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.