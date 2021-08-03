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TIMETURK / EKONOMİ / Analiz: Piyasalarda ilk gün zaferi

Analiz: Piyasalarda ilk gün zaferi

'8 ayın ilk günündeki artışları dikkate aldığımızda BIST100'ün toplamda % 13.1 arttığı görülmektedir. Oysa dünkü artışla beraber bu yıl başından beri BIST100 % 5.2 kayıptadır. Yani her ayın ilk günü dışında kalan zamanların tamamında %18.3 kayıp yaşanmıştır.'

2 Gün Önce
2021-08-03 20:41:34
Analiz: Piyasalarda ilk gün zaferi

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Türkiye, 6 gündür 1940'lardan beri görmediği, tarihî bir yangının pençesinde yanmaya devam ediyor. Bakanlığın son açıklamasına göre 32 ilde 28 Temmuz'dan beri 137 yangın kontrol altına alınırken 6 ilde 13 yangın devam ediyor. Yangınlarda kullanılan uçak sayısı 16'ya çıkarken bugün de İspanya'dan 2 uçağın katılımı bekleniyor.

"BIST100'ün toplamda % 13.1 arttığı görülmekte..."

Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklıkları 4 gün daha bu bölgelerde 38 derece ve üstünde olmaya devam edecek. Yangınların uzaması bir çok etkinin yanında turizmi ve ekonomiyi yıpratıcı etkisi ile dikkat çekiyor.
Alnus Yatırım'ın değerlendirmesinde "Ağustos ayına dünya piyasaları iyi başladı. Aslında bu bir klişenin tekrarı. Zaten genelde aylara iyi başanır. Hele bizim borsa bu konuda bu yıl çok ilerledi.
BIST100, bu yılın tüm aylarına pozitif başlangıç yaptı. İlk 6 aydan sonra, Temmuz'da % 1.2 ile başlamıştı, Ağustos'ta % 0.5 ile başladı. Şöyle bir 8 ayın ilk günündeki artışları dikkate aldığımızda BIST100'ün toplamda % 13.1 arttığı görülmektedir. Oysa dünkü artışla beraber bu yıl başından beri BIST100 % 5.2 kayıptadır. Yani her ayın ilk günü dışında kalan zamanların tamamında %18.3 kayıp yaşanmıştır. İnanması güç ama veriler bunu söylüyor. Bunun adına ilk gün zaferi diyebiliriz" ifadeleri kullanıldı.

İki gündür yapılan patinaj

Değerlenrdirmede, "Globalde ABD'nin rekor kıra kıra ilerleyen ama iki gündür patinaj yapan borsalarının seyri dikkat çekiyor. Tahvile olan hücum ile beraber ABD 10 yıllıkları faizi 1.15'in altına inerken TL'nin dün dolara karşı % 1 değer kazanarak süreçten kârlı çıktığını gördük. Bugün gündeminde Temmuz ayı enflasyonu var. TCMB ve piyasalar açısından önem taşıyor. TÜFE'nin aylıkta % 1.6 civarında artması bekleniyor." görüşüne yer verildi.

Değerlendirmede, "BIST100 Endeksinde 1425 sonrasında aşağı gidişte iki kez 1341 test edildi ve tepki geldi. Orası aşağı geçilirse risk artabilir. Yukarda ise 200 günlük ortalamanın (1400) yukarı geçilmesi ortamı güzelleştirebilir. Bu yıl borsanın her aya yükselişle başlaması bu noktada belki avantaj olabilir" analizinde bulunuldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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