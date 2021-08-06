Analiz: 'Messi de işsiz kaldıysa'

ABD'de tarım dışı istihdam, temmuzda 943 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 5,4'e düştü....'İşsizlik demişken yaşadığımız dönemin en büyük futbol yıldızlarından Messi’nin Barcelona'dan ayrılma haberi dünya gündemine girmiş durumda'

Dün, ABD'de endeksler yeni rekor kırarken bu hafta her gün yeni zirve rekoru kıran Fransa ve Hollanda seriye devam etti. Bu süreç bize de yansıyor. Borsa İstanbul'da yabancı ilgisi sayesinde dün eksi başlayan gün akşama pozitif kapanışla tamamlandı. Böylece 8 gün üst üste BIST100 yükselmiş oldu...

Sürekli rekor yenileniyor

"Aşırı sıcaklar nedeniyle elektrik ve suya talebin artması ile Türkiye'de ardarda yeni rekorlar geliyor." denilen Alnus Yatırım'ın değerlendirmesinde şunlara dikkat çekildi: " Elektrikte Ağustos'un başından beri neredeyse rekor sürekli yenileniyor. Son rekor 1 milyon 145 bin megavatsaat tüketim olarak kayda geçti. Kışın yatan doğalgazlı santraller şimdi devreye alınıyor. İstanbul'daki günlük su tüketimi ise, Salı günü 3 milyon 422 bin metreküpe ulaşarak rekor kırdı. Yurtdışında başlayan yağmurların, yarından itibaren Türkiye'de etkili olması ile günlerdir büyük çaba ile yangınları söndürmeye çalışan insanlarımıza destek olmasını bekliyoruz"

Sınır kapılarının açılması

Değerlendirmede, "Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de endişeyle takip edilen koronovirüs salgını vakalarında azalma ile Bulgaristan Türkiye kapılarını önceden açmıştı. Yunanistan ise dün aldığı kararla yaklaşık 17 aydır kapalı tuttuğu Türkiye ile olan sınır kapılarını şimdi açma kararı aldı" yorumuna yer verildi

ABD'deki istihdam verileri

Değerlendirmede şu noktalara vurgu yapıldı: "ABD istihdam verileri bugün gelecek. Geçen ay veriler beklentilerin altında kalmış ve piyasalar bundan memnun kalmıştı. O günden beri % 2 yükselerek yeni rekorlara ilerleyen S&P500 Endeksi yıl başından beri % 18 getiriye ulaşmış durumda. İşsizlik demişken yaşadığımız dönemin en büyük futbol yıldızlarından Messi'nin Barcelona'dan ayrılma haberi dünya gündemine girmiş durumda"

ABD'de işsizlik oranı temmuzda yüzde 5,4'e düştü

Öte yandan ABD'de tarım dışı istihdam, temmuzda 943 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 5,4'e düştü.ABD Çalışma Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin istihdam raporunu açıkladı.Buna göre, ülkede tarım harici sektörlerde istihdam, temmuzda 943 bin kişi arttı. Piyasa beklentilerini geride bırakan tarım dışı istihdam verisinin, söz konusu dönemde 870 bin kişi artması öngörülüyordu.

Ülkede istihdam, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı artan aşılama ve ekonominin normale dönmeye başlamasıyla güçlü bir artış gösterdi.Bu dönemde istihdam artışının en çok görüldüğü sektör, eğlence ve konaklama, eğitim ile profesyonel hizmetler oldu.Tarım dışı istihdam rakamlarına ilişkin mayıs ve haziran ayı verilerinde ise revizyona gidildi. Buna göre, mayısta tarım dışı istihdamdaki artış 583 binden 614 bine yükseltilirken, haziran ayı verisindeki artış 850 binden 938 bine çıkarıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.