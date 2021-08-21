ANALİZ: Konut fiyatları neden arttı?

Ekonomi yazarı Gözde Altıntaş, konut piyasasında dikkat çeken fiyat artışlarını değerlendirdi

Altıntaş'ın ‘Konut Fiyatları Yüzde 29,2 Arttı' başlıklı değerlendirmesi

Gayrimenkul yatırımı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de en güvenilir yatırım araçlarının başında geliyor. Çünkü, doğal afetleri saymazsak riski en düşük yatırım olan gayrimenkul uzun vadede diğer yatırım araçlarına göre daha yüksek getiri sağlıyor.

Ancak 3-5 sene gibi daha kısa dönemler incelendiğinde, konut alımında zamanlamanın oldukça önemli bir rol oynadığı görülüyor. Çünkü fiyatlar doğrusal bir hareket izlemiyor. Diğer bir ifadeyle konut fiyatları her yıl aynı oranda artmıyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan konut fiyat endeksine (KFE) ait grafik, konut fiyatlarının reel olarak (TÜFE ile düzeltilmiş) Temmuz 2015-Temmuz 2017 arasında artış hızının yavaşladığını, Temmuz 2017-Ocak 2020 arasında enflasyonun altında kaldığını, Ocak 2020-Ekim 2020 arasında çok sert yükseldiğini, Ekim 2020'den bu yana ise yine artış hızında hafif bir geri çekilme olduğunu gösteriyor. Konut fiyatlarındaki hızlı artış konut kredi faiz oranlarının düştüğü döneme denk geliyor.

En son açıklanan verilere göre; 2021 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 2,7 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 29,2, reel olarak ise yüzde 9,9 oranında arttı. Yeni konutlara ait fiyatlar Türkiye genelinde yüzde 33, İstanbul'da yüzde 24,9, Ankara'da yüzde 34,2, İzmir'de yüzde 28,7 artarken, yeni olmayan konutların fiyatları ise Türkiye genelinde yüzde 28, İstanbul'da yüzde 25,9, Ankara'da yüzde 24,6, İzmir'de yüzde 28,5 yükseldi.

İstanbul'da satılan hem yeni hem de yeni olmayan konutların fiyatlarının genel ortalamanın altında kalması dikkat çekiyor. Bunun bir sebebi verinin Haziran ayına ait olmasından kaynaklanıyor. Çünkü yaz aylarında konut talebi daha çok tatil bölgelerine kayıyor ve artan fiyatlar genel ortalamayı yükseltiyor. Örneğin, Haziran ayında konut fiyat endeksi TR32'de ( Aydın, Denizli, Muğla) yüzde 47,8; TR22'de (Balıkesir, Çanakkale) yüzde 38,7 oranında artmış.

Konut fiyatları enflasyonun (yüzde 18,95) üzerinde artarken inşaat maliyetlerinin oldukça altında kalıyor. TÜİK'in açıkladığı inşaat maliyet endeksi, 2021 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 2,89, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,48 arttı. Aradaki bu fark konut üreticilerinin yatırım kararlarını olumsuz etkiliyor.

Fiyat artışlarına ve faiz oranlarına rağmen Haziran ayında yaklaşık 135 bin konut satılmıştı. Konut istatistiklerinde dikkat çeken bir unsurun da yabancılara yapılan konut satış sayısındaki artış olduğunu söyleyebiliriz. Yabancılara yapılan konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 64 artarak 4 bin 495, Ocak-Temmuz döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 46,9 artarak 24 bin 983 oldu. Uyruklara göre en çok konut satışı yapılan 20 ülke pek değişmiyor ancak ABD vatandaşlarının Türkiye'den aldığı konut sayısının Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 4,9 kat, Ocak-Temmuz döneminde de 3,7 kat artması ilginç bir detay.

Milat

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.