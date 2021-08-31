Analiz: Globaldeki iyimserliğin Türkiye’ye yansıması

Amerikan Merkez Bankası Başkanı'nın Jackson Hole toplantısındaki “faizleri artırmak için acele etmeyeceklerini” açıklaması da Merkez Bankalarının bu trendin devamını istediklerini gösteriyor...

Global borsalardaki yükseliş rallisi devam ediyor. Artık öyle boyuta geldi ki dünya borsalarının toplam piyasa değeri 120 trilyon dolara ulaştı. Dün Apple yeni zirve yaparak 2.5 trilyon dolara ulaştı. ABD'de S&P 500 Endeksi yılın ilk 8 ayında rekor üstüne rekor kırarak % 21 yükselmiş durumda. Bu trendi ne durdurabilir çok merak ediyoruz? Cuma günü Powell'ın Jackson Hole toplantısındaki “faizleri artırmak için acele etmeyeceklerini” açıklaması da Merkez Bankalarının bu trendin devamını istediklerini gösteriyor.

Alnus Yakırım'ın değerlendirmesine göre; Avrupa borsaları da bu trendden yararlanıyor. Hollanda Endeksi bu ay % 5'e yakın artarken yılbaşından beri % 26 getiri sağladı. Yılbaşına göre Fransa Endeksi % 20, Almanya Endeksi % 16, Rusya Endeksi % 21 artmış durumda.

26 Temmuz akşamı 1349 seviyesinden kapanan BIST 100 Endeksi yılbaşına göre % 8.5 kayıptaydı. Son bir ayda borsaya yabancıların yaklaşık 500 milyon dolarlık para sokmasıyla BIST100 Endeksi de nasiplendi ve % 5i geçen artışla yükseldi. Bugün ayın son günü ve bu ay 2021 yılının en iyi getirili ayı ünvanını alıyor. BIST100 Endeksi bugün % 1i aşan bir yükseliş yaşarsa yılbaşına göre kaybını da telafi edip başabaşa gelecek.

Diğer taraftan son iki aydır hisse dışında tahvil dahil yurtiçine gelen sıcak paranın da katkısıyla TL, diğer para birimlerine karşı güçlü bir seyir izledi. Bundan sonrası, globaldeki iyimserliğin Türkiye'ye yansıması sürecini izleyeceğiz. Türkiye'nin güçlenen büyüme süreci, düşme beklentisindeki enflasyonu ve TCMB'nin faiz indirim hikayesi bir araya gelince, global sermayeden payımızın arttığını izleyebiliriz. Yada beklentiler yine değişime uğrayabilir.



BIST100 Endeksinde iki kez 1341 test edildikten sonra başlayan yükseliş rallisinde 1465'e gelindi. Kısa vadeli üçlü zirve görünümü olsa da 1435 üstünde kaldıkça pozitif olunabilir. Bugüne pozitif başlangıç bekleniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.