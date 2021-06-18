Analiz: Fed sonrası etkiler ve günün verileri

'Haziran Philly Fed endeksine göre; bölgedeki imalat faaliyeti büyümeye devam etti. Genel faaliyet, yeni siparişler ve sevkiyatlar için anketin göstergeleri, hareketler karışık olsa da yüksek kaldı...'

12 Haziran'da sona eren haftada, mevsimsellikten arındırılmış işsizlik başvuruları rakamı, önceki haftanın revize seviyesine göre 37.000 artışla 412.000 oldu. Bir önceki haftanın seviyesi 376.000'den 375.000'e 1.000 kişi aşağı revize edildi. 4 haftalık hareketli ortalama, önceki haftanın revize edilmiş ortalamasından 8.000 düşüşle 395.000 oldu. Bu, 225.500 olan 14 Mart 2020'den bu yana bu ortalama için en düşük seviye.

"Gelecek göstergelerinin çoğu iyileşti"

Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan, Haziran Philly Fed endeksine göre; bölgedeki imalat faaliyeti büyümeye devam etti. Genel faaliyet, yeni siparişler ve sevkiyatlar için anketin göstergeleri, hareketler karışık olsa da yüksek kaldı. Ek olarak, istihdam endeksi artarken, fiyat endeksleri geçen ayın uzun vadeli zirvelerinin üzerine çıktı. Gelecek göstergelerinin çoğu iyileşti, bu da daha fazla firmanın önümüzdeki altı ay içinde genel büyüme beklediğini gösteriyor." dedi.

"Genel göstergelerde iyiye gidişat devam ediyor görünüyor"

"Genel göstergelerde iyiye gidişat devam ediyor görünüyor. Tapering artık terazide daha ağır basmakla beraber, Powell'ın konuşmasında ekonomideki risk dengesinde şerh koyduğu ayrıntıların durumu dengeleme amacı taşıdığını söyleyebiliriz." yorumunu yapan Erkan analizinde şunlara vurgu yaptı:

"Ancak, finansal koşulların yumuşak bir şekilde normalleştirilmesi toparlanmayı yavaşlatmaması bağlamında en ideal ivme. Ekonominin eksik başlıkları, özellikle istihdam gelişme ve niteliksel eşitlikçi toparlanmanın oluşması açısından da zaman aralığını iyi bir noktada tutar.

İvmeyi artırabilecek olgu, yüksek enflasyon. Çok sıkı arz koşullarında yüksek talep var, teslimat ve tedarik sıkıntıları ise imalat sanayi ivmelenmesini rekor seviyelerden yavaşlatabilir. Fed'in 2023 yılında gerçekleştireceği beklenen (dot plot'a göre) iki faiz artışı, öncesinde tapering başlayacaksa gelecek yıl da aksiyonel hale gelinmesi anlamına gelecektir. Piyasanın ekonomik gidişata dair verileri olumlaması etkisi riskli varlıklar için karışık bir kompozisyona işaret edecektir, ki dün ağırlığın USD karşıtı varlıklardan biraz USD'ye doğru kaydığını gördük."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.