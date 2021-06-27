Analiz: Fed: Powell ve enflasyon retoriği

'Şu an yüzde 5’e yakınsayan enflasyonun normalleşmesi işin organik gelişiminde elbette olacak, önemli olan ne kadarının normalleşeceği...'

Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) sitesinde önceden yayınlanan konuşma içeriğine bakacak olursak; FOMC açıklamasına benzer bir şekilde ekonomik iyileşme ve risk dengesi retoriğinin devam ettiğini gözlemliyoruz. Fed toplantısından sonra ise yaygınlaşan görüş; Merkez Bankası'nın pandemi sırasında yürürlüğe giren benzeri görülmemiş teşvik önlemlerinin bazılarını kaldırmayı yakında tartışmaya başlamaya hazır olduğu fikrini desteklemişti.

"Ekonomik faaliyet ve istihdam göstergeleri güçlenmeye devam etti..."

Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan analizinde, "Fed Başkanı Jeroma Powell'a göre, son değerlendirmeden beri ekonomi sürekli iyileşme gösterdi ve “Yaygın aşılar, toparlanmaya güçlü destek sağlamak için benzeri görülmemiş para ve maliye politikası eylemlerine katıldı. Ekonomik faaliyet ve istihdam göstergeleri güçlenmeye devam etti ve bu yıl reel GSYİH, on yıllardır en hızlı artış oranını kaydetme yolunda görünüyor' Enflasyon konusundaki yönlendirmesi ise, kendisinin önceki açıklamalarıyla tutarlı; 'Enflasyon son aylarda önemli ölçüde arttı. Ancak bunların çoğu geçici etki ve enflasyon uzun vadede yüzde 2'ye dönmelidir” yorumunda bulundu.

"Fiyat dinamikleriyle oluşan enflasyonistenen bir durumdu..."

Erkan analizini şöyle sürdürdü: "En çok ön plana çıkan ifade 'Fed'in erken faiz artırmayacağına' yönelik. Konuşma metni önceden belli olduğu için soru cevapta oluşacak olan retorik daha kritik olacaktı. 1970'ler tipi bir enflasyonu da olası görmüyor. Şu an yüzde 5'e yakınsayan enflasyonun normalleşmesi işin organik gelişiminde elbette olacak, önemli olan ne kadarının normalleşeceği. Pandemi ve sonrası fiyat dinamikleriyle oluşan enflasyon, reflasyonist politikalar uygulanırken istenen bir durumdu. Ancak artık deflasyon tehdidi yok, aşırı yüksek enflasyon tehdidi var. Ana metrik, Fed politikasını normalleştirirken ve likiditeyi çekerken de bu olacak"

FOMC sonrası toz bulutunun dağılması...

Başekonomist Erkan analizinde şunların altını çizdi: "Ekonomiye dair daha iyimser bir resim çizmekle beraber; enflasyonun geçiciliği düşüncesini öne çıkardığı için Powell'ın konuşması güvercin. FOMC sonrası oluşan toz bulutunun dağılması ve daha sağlıklı değerlendirme yapılabilmesi için piyasanın biraz paniği atlatmaya ihtiyacı var. Getiri eğrisinde uzun taraf sola kaymaya başlarsa, enflasyon endişesinin daha uzun vade için de arttığı sonucunu çıkaracağız. Uzun tarafın basıklık-diklik durumu önemli bir gösterge olabilir^"

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.