Analiz: Euro Bölgesi büyüme olgusu ve double tapering

'Euro Bölgesi, arz ve işgücü kıtlığı nedeniyle büyümenin keskin bir şekilde yavaşladığı ve bunun sonucunda fiyatların orantılı olarak yükseldiği diğer büyük ekonomilere kıyasla daha az arz ve işgücü piyasası kısıtlamasından yararlanıyor'

Euro Bölgesi GSYH'si, 2Ç21 döneminde bir önceki çeyreğe kıyasla %2,2 artarken AB genelinde büyüme aynı dönem için %2,1 oranında. 1Ç21'de GSYH dönemsel olarak, Euro Bölgesi'nde %0,3 ve AB'de %0,1 daralmıştı. 2Ç20 ile karşılaştırıldığında ise mevsimsellikten arındırılmış GSYH, Euro Bölgesi'nde %14.3 ve AB'de %13,8 arttı. Hem Euro Bölgesi, hem de AB 1Ç21'de yıllık bazda %1,2'lik daralma yaşamıştı.

Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan'ın analizinde şunlar kaydedildi:

"Alt kalemlere bakacak olursak; 2Ç21'de hane halkı nihai tüketim harcamaları Euro Bölgesi'nde %3,7 ve AB'de %3,5 arttı. Hanehalkı nihai tüketim harcamalarının hem Euro Bölgesi'nde hem de AB'de GSYH büyümesine güçlü pozitif katkıları oldu. Hükümet harcamaları her iki bölgede de %1.2 arttı. Brüt sabit sermaye oluşumu Euro Bölgesinde %1,1 ve AB'de %1 arttı. Devlet nihai harcamalarından ve brüt sabit sermaye oluşumundan yapılan katkılar da olumlu. İhracat, Euro Bölgesi'nde %2,2 ve AB'de %1,8 arttı. İthalat, Euro Bölgesi'nde %2,3 ve AB'de %2,2 arttı. Dış dengeden gelen katkı her iki bölge için de nötre yakınken, stok değişimlerinden gelen katkı Euro Bölgesi için biraz negatif ve AB için nötr"

"Euro Bölgesi, arz ve işgücü kıtlığı nedeniyle büyümenin keskin bir şekilde yavaşladığı ve bunun sonucunda fiyatların orantılı olarak yükseldiği diğer büyük ekonomilere kıyasla daha az arz ve işgücü piyasası kısıtlamasından yararlanıyor" denilen analizde şu yoruma yer verildi: " Bölge, şu ana kadar COVID-19'un Delta dalgasına karşı özel bir direnç gösteriyor sadece dönemsel sınırlı yavaşlama momentumu gösteriyor. Aslında, şimdiye kadar 3Ç21 için de ortalama okumalar, bloğu güçlü genişleme için rotaya koyuyor. Hizmet sektörü büyümesi, pandemi başladığından bu yana karantina önlemlerinin en düşük seviyeye indirilmesiyle en yüksek seviyelerine yakın tutuldu ve AB üreticilerinin devam eden arz kısıtlamalarının zayıf performansın başlıca nedeni olduğunu bildirdiği imalattaki yavaşlamanın bir kısmının dengelenmesine yardımcı oldu.

Bununla birlikte, imalattaki genişlemenin genel hızı, güçlü olmaya devam etti. Euro Bölgesi'nde Covid sınırlama önlemleri, pandeminin başlamasından bu yana en düşük seviyesine indirgenmiş durumda. Bu arada Euro Bölgesi'nin üstün performansı en azından kısmen iş piyasasıyla bağlantılı da olabilir. Bölgede diğer büyük ekonomilere kıyasla çok daha az işgücü piyasası açığı kaydedildi. Malzeme tedarik kısıtlamalarındaki farklılıklar da büyüme farklılıklarını tetiklemede rol oynadı. Bu büyüme farklılıklarının nedenleri enflasyon eğilimlerini de etkilemiştir. Birçok ekonomide, talebin arzın önüne geçmesi sonucunda girdi maliyeti baskıları da daha büyük boyutlara ulaştı"



Erkan analizinde şunları kaydettti: "9 Eylül toplantısı öncesinde ekonomik toparlanma ve enflasyon ECB üzerinde tapering baskısı oluştururken, risklerin karakterizasyonu mevcut bulunan Delta gibi varyant endişeleri nedeniyle ters yönlü rüzgar oluşturabilecek bir potansiyeli de barındırıyor. Bu nedenle ECB, erken dönemde dramatik aksiyon almaktan kaçınabilir ve biz bu toplantıyı yönlendirme açısından izliyor oluruz. Varlık alımları konusundaki düzeltme ise ilk etapta ana program üzerinden değil, PEPP üzerinden sınırlı ölçekte olacaktır.

Yine de yılsonuna kadar alımların mevcut hızıyla devam etmesi olası. Fed'in kafa karıştıran NFP kapsamında geri çekilmekten ziyade, analitik bir düzlemde hareket etmesi ve verileri normal dönem unsurları kapsamında da değerlendirmesi gerektiğini düşünmemizden mütevellit, o taraf için de tapering olgusunu masadan kaldırmıyoruz. Double tapering geliyor gibi, ancak muhtemelen eş zamanlı ya da eş büyüklükte olmayacak"

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.