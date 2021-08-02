Analiz: Enflasyon, Merkez Bankası’nın gevşeme alanını daha da daraltacak

'Temmuz ayında, kovid kısıtlamalarının gevşetildiği bir ortamda artan ekonomik hareketlilik çerçevesinde kısa vadeli talep etkilerinin ve kapanma sonrasında oluşan fiyat dengelerinin de bu enflasyon artışına dönemsel katkı vermesini öngörüyoruz...'

"Yarın açıklanacak olan temmuz ayı enflasyonunda; daha yüksek petrol fiyatları, yakın zamanda yapılan akaryakıt vergisi zammı ve zayıf TRY muhtemelen daha güçlü fiyat artışlarını açıklayacaktır." diyen Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan, " Temmuz ayında, kovid kısıtlamalarının gevşetildiği bir ortamda artan ekonomik hareketlilik çerçevesinde kısa vadeli talep etkilerinin ve kapanma sonrasında oluşan fiyat dengelerinin de bu enflasyon artışına dönemsel katkı vermesini öngörüyoruz. Bu kapsamda, son enerji zamlarının da etkisini içine alarak Temmuz'da %1,4 gibi yüksek bir aylık enflasyon artışıyla yıllık enflasyonun da %18,5 seviyesinde açıklanmasını beklemekteyiz" yorumunu yaptı.

"TRY'nin zayıf düzlemi enflasyon etkisini hissetmeye devam etmemize neden olacak"

Analizde, "Haziran ayında tüketici fiyatlarında yeniden sıçrama etkisini gözlemlemiştik. Zayıf TRY, artan gıda maliyetleri, açılma sonrası aktifleşen hizmet sektörü ve talep gibi etmenler %17,5 seviyesine yükselen enflasyonun ana sürükleyici konumundaydılar. Talebin enflasyona katkısı, Temmuz ayında da kısıtlamalar daha hafifletildiği için sürmektedir. Bunun yanı sıra, talep etkisi sönümlendikten sonra da maliyet artırıcı unsurların enflasyon üzerinde en azından 4Ç21 dönemine kadar belirleyici olmasını bekleriz. Küresel çapta tedarik ve teslimat sorunlarından kaynaklı artan ulaştırma maliyetleri, arz sıkıntısı kaynaklı girdi maliyetleri, ÜFE'nin yansımamış etkisinden kaynaklı potansiyel fiyat artışları ve TRY'nin zayıf düzlemi enflasyon etkisini hissetmeye devam etmemize neden olacaktır" değerlendirmesine yer verildi.

Yıl sonu enflasyon görünümü...

Erkan analizini şöyle sürdürdü: "Merkez Bankası, yılsonuna ilişkin enflasyon tahminini %12,2'den %14,1'e yükseltmekle beraber; piyasanın ve bizim beklenti seviyemiz bu tahminlerin üzerindedir. Yılsonunda, enflasyonun biraz işleyecek baz etkisi kaynaklı olarak %16'ya gerileyebileceğini ancak enflasyon ana göstergelerinin ve eğiliminin geniş perspektifte yukarı bakmaya devam edebileceğini düşünüyoruz. Söz konusu durum, Merkez Bankası'nın politika gevşetmesi bakımından alanını oldukça daraltacaktır. Merkez Bankası'nın gösterge faiz oranının %19 olduğu bir ortamda, enflasyonda beklenen artış göz önüne alındığında Ağustos'ta faiz indirme şansının da düşük olduğunu düşünüyoruz.

Beklenen Temmuz enflasyonu, faiz oranlarıyla aradaki farkı çok daraltacağından dolayı, gelişmekte olan ülkeler arasında faiz rekabetinin kızışabileceği bir yakın gelecek açısından, faiz indirimi gibi bir temaya sahip değiliz. Fed'in sonbahar toplantısı veya ona yakın bir gelecekte olası bir “varlık alımlarını azaltma” planı, borçlanma maliyetlerine yukarı doğru etki edecek ve gelişmekte olan ülkelerim ihtiyaç duyduğu faiz oranını yukarı çekebilecektir."

"Faiz indirim alanını da oldukça sınırlı"

"Merkez Bankası, politika faizini hem gerçekleşen, hem de beklenen enflasyonun üzerinde tutma sözünü yinelemiştir. Enflasyonun genel eğilimi ve yakın dönemde fiyatlama davranışlarına yönelik dalgalanmalar gibi unsurlar, enflasyonun politika faizinin altında kalmasını zorlaştırabilir ya da enflasyonu politika faizine çok yaklaştırabilir" diyen Erkan analizinde şunların altını çizdi:

"Buna karşılık, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun 4Ç21'de enflasyonun hafiflemesine yönelik öngörüsü ve turizm etkisiyle verilmesi beklenen dönemsel cari fazlanın kur istikrarına katkı yapmasına yönelik yorumu, Merkez Bankası'nın ilave sıkılaşma yönlendirmesine girmemesinin ana temasını oluşturmaktadır. Yine de, faizi enflasyonun üzerinde tutma taahhüdü çerçevesinde eğer enflasyon sınırlı bir düşüş gerçekleştirecekse Merkez Bankası'nın da gevşeme alanı en fazla o kadar olabilecektir. 4Ç21'de işlemesi beklenen baz etkisine kadar Merkez Bankası'nın faiz indirme konusunda aksiyon alması ihtimalini düşük görüyor, faiz indirim alanını da oldukça sınırlı görüyoruz"

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.