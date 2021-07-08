Analiz: Enflasyon hedefinde yüzde 2’nin biraz üzerine izin verilecek

'Geçen yılın düşük enflasyon oranlarını bu yıl yüksek oranlar takip ediyor ve gelecek yıl da bunun indirgenmiş halini göreceğiz. Söz konusu değişiklik, enflasyon konusunda daha temkinli bir yaklaşıma işaret ediyor...'

Avrupa Merkez Bankası'nın, dün sonuçlandırdığı stratejik inceleme toplantısı sonucu olarak politika yapıcıları enflasyon hedefini %2'ye yükseltmeyi ve gerektiğinde bunu aşmak için yer açmayı kabul ettiği kaynaklar tarafından iletildi.

Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan, "Enflasyon hedeflemesindeki bu değişiklik, daha öncesinde 'orta vadede %2'nin altında, ancak %2'ye yakın' hedefine göre biraz daha belirginlik ve güncel duruma uygunluk teşkil ediyor. Enflasyonun mevcut rotası ve barındırdığı riskler, ECB politikası üzerinde de sıkılaşma yönünde baskı kuruyor." yorumunu yaptı.

"ABD'de getiri eğrisinde gördüğümüz durum, hemen hemen Alman tahvillerinde de geçerli"



Analizinde "Tahvil getiri eğrilerinin gelişmiş ülkelerde bir enflasyon korkusu fiyatlaması yapmadığı güncel olarak belirgin." diyen Başekonomist Erkan "ABD'de getiri eğrisinde gördüğümüz durum, hemen hemen Alman tahvillerinde de geçerli. Dün 10 yıllık Alman bund getirilerinde bir ara -0,30% altına hareket görmüştük ve halen -0,34% seviyesinde. ECB, yüksek enflasyon gerçeğini göz ardı edemediği için Fed'in çok önceden yaptığına benzer bir enflasyon hedefi değişikliği yaptı. Fed'in “ortalama %2 hedefi” ile birebir aynı olmasa da teoride ikisi de %2 üzeri enflasyona bir süre izin vereceği için aynı doğrultu ve amacı taşıyorlar" değerlendirmesini yaptı

Erkan analizinde şunlara vurgu yaptı:

Geçen yılın düşük enflasyon oranlarını bu yıl yüksek oranlar takip ediyor ve gelecek yıl da bunun indirgenmiş halini göreceğiz. Söz konusu değişiklik, enflasyon konusunda daha temkinli bir yaklaşıma işaret ediyor ve bir süre Banka'nın mevcut enflasyon patikasını izleyeceği durumunu yansıtıyor. Herhangi bir normalleşmede, dün tutanaklar da sonraki aylarda bir iletişim olabileceğine işaret ettiğinden, Fed daha önden gidecek görünüyor. Bu zamanlama farklılıkları ve ekonomik toparlanma katsayıları faiz spreadlerine yansıdığında piyasalarda daha kayda değer hareketler göreceğiz.Bugün ECB, söz konusu stratejik incelemenin sonuçlarını açıklayacak ve sonrasında Başkan Lagarde'ın açıklamalarını izleyeceğiz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.