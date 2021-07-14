Analiz: 'Enflasyon belirsizliği faiz indirimi alanını daraltıyor'

'Yükselen emtia fiyatları ve koronavirüs kısıtlamalarının gevşetilmesi nedeniyle Haziran ayında tüm tahminlerden daha hızlı bir şekilde artan enflasyonun, ilerleyen aylarda da baskı yapmaya devam etmesini bekliyoruz...'

"Enflasyonun oynaklık gösterdiği pandemi kilitlenmelerinden dönüşe dair dönemselliğe ek olarak, ilerleyen aylarda da yükselen fiyat dengesinin devamı ve zayıf eğilim gösteren TRY, enflasyonist ortamı beslemeye devam edecektir." diyen Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan, " Dolayısıyla, faiz indirimi konusunda hareket alanını daraltan enflasyon metrikleri, Merkez Bankası'nın bir süredir faizleri sabit tutmasına neden olmakta ve herhangi bir indirim adımı atılmamaktadır. Temmuz toplantısında da, 4. ay üst üste politika faizinde değişiklik yapılmadı." değerlendirmesinde bulundu.

Erkan analizini şöyle sürdürdü:

"Merkez Bankası'nın bugünkü kararları ve politika açıklamasına dair önemli notlar; Bloomberg'in anket yaptığı 21 analistin hiçbiri herhangi bir değişiklik beklemiyordu."Merkez Bankası, yeniden açılma nedeniyle yaz aylarında enflasyonda olası oynaklığı belirtiyor. İhracattaki güçlü artış eğilimi ve aşılama programında kaydedilen güçlü ilerleme nedeniyle cari dengenin yılın geri kalanında fazla vermesi bekleniyor.Nisan Enflasyon Raporu tahmin patikasındaki önemli düşüş sağlanana kadar mevcut sıkı para politikası duruşu kararlılıkla sürdürülecektir."

4'üncü çeyrek faiz indirimi olasılığı...

"Yükselen emtia fiyatları ve koronavirüs kısıtlamalarının gevşetilmesi nedeniyle Haziran ayında tüm tahminlerden daha hızlı bir şekilde artan enflasyonun, ilerleyen aylarda da baskı yapmaya devam etmesini bekliyoruz" diyen Erkan, " Bu durumun ilk yansımasını, Temmuz ayı enflasyon oranları içinde göreceğimiz gibi enerji fiyatlarının etkisiyle sonraki aylarda da yayılma efektini görme durumumuz olacaktır. Bu durum da, yakın aylarda faiz indirimi olasılığını ortadan kaldırırken; cari dengede turizm gelirlerinin giriş etkisinin rakamlara dökülmüş olacağı, aynı zamanda enflasyonun da biraz baz etkisinden yararlanabileceği 4Ç21 için faiz indirimi olasılığını da canlı tutmaktadır. Hatırlanacağı gibi; geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan, Temmuz veya Ağustos aylarında borçlanma maliyetlerinin düşürülebileceğine yönelik bir değerlendirmede bulunmuştu" yorumunu yaptı.



Analizde şunlara dikkat çekildi:

"Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun gerçekleşen ve beklenen enflasyona göre pozitif reel faiz ve %5'lik enflasyon hedefi olana kadar sıkı politikayı sürdürme yönlendirmesi geçerli olmakla beraber; TRY değer kaybetmeyi ve enflasyonu beslemeyi son 4 aylık periyotta sürdürmekte. Aynı zamanda Nisan Enflasyon Raporu tahmin patikasında öngörülen %12,2'lik yılsonu Merkez Bankası enflasyon beklentisine karşın; piyasa katılımcıları güncel anket döneminde yılsonu enflasyonunu %15,6 gibi bunun oldukça üzerinde bir noktada öngörmekteler"

"İlave bir sıkılaşma referansının olmaması yine öne çıkıyor..."

"Politika açıklamasının en önemli ayrıntısı olarak; ilave bir sıkılaşma referansının olmaması yine öne çıkıyor. Banka, enflasyon patikasında önemli düşüş sağlanana kadar sıkı duruşu sürdürme taahhüdünü yinelerken; enflasyonun ilave risklere işaret edebileceği ve birçok kanaldan beslenebileceği bir ortamda, ekonomistlerin tahmin modelleri de güncellenirken olası sapmalara karşı yeni bir plan ortaya koymadı." yorumunun yapıldığı analizde şunların altı çizildi:

" Büyüme konusunda gözetilen dengelerin, fiyat istikrarını riske sokacak derecede gevşekliğe yöneltmesi ilave maliyet enflasyonu etkisi olarak görülebiliyor, ki dönemsel olarak enflasyonun içinde talep bileşeni de etkili olmakta. İlave sıkılaşmaya yönelik bir planlamanın politika açıklamasına yansımaması, aynı zamanda Fed de kritik kararlar alma aşamasına doğru yüksek ABD enflasyonu nedeniyle itilirken, “olabileceğinden daha güvercin” veya “olabileceğinden daha az şahin” bir tandans olarak yorumlanabilir"

"Tamponların faiz indirimlerinin önüne set çektiğini düşünüyoruz..."

Analizde şunlar yer aldı:

"Fed yükselen enflasyon ortamına yönelik olarak “tapering” çağrışımlarının yinelendiği bir ortamda toplantısını 28 Temmuz'da yapacak. Bunun hemen akabinde, TCMB güncel Enflasyon Raporu'nu yayınlayacak. Bir sonraki faiz toplantısı ise 12 Ağustos tarihinde gerçekleşecek. Enflasyonun güncel durumunun, kırılamayan dolarizasyon eğiliminin ve dışsal sermaye hareketleri risklerine karşı sıkı kalması gereken tamponların faiz indirimlerinin önüne set çektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle, 4Ç21 içinde eğer bir fiyat şoku tarafından elemine edilmezse enflasyonda oluşacak baz etkisi kaynaklı kısıtlı alanın ötesinde bir gevşeme öngörmüyoruz."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.