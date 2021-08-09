Analiz: Çin'de TÜFE kısmi düşerken, ÜFE’de yıllık artış hızlandı

'TÜFE’de ivme kaybı var, ancak ÜFE’de yukarı baskı devam ediyor. Maliyet geçişkenliğinin çekirdek TÜFE yansımaları ile beraber bir miktar yükseliş göreceğiz...'

"Enflasyon baskısı bakımından; piyasada arz ve talep istikrarının ana bileşen izlendiği bir ortamda Çin'de özellikle emtia piyasası için arzın sağlanması ve fiyat stabilitesinin oluşması politikası bağlamında biraz da baskısı politikalar uygulanmakta." yorumunu yapan Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan değerlendirmesinde şu noktalara vurgu yapıyor:

"Aylık perspektiften bakıldığında; Temmuz ayında TÜFE'de %0,3'lük bir artış var ve geçen ayın artış oranından biraz gerileme söz konusu. Yıllık perspektiften bakıldığında, TÜFE bir önceki aya göre %0,1 düşüşle %1 arttı. ÜFE tarafında ise; Temmuz ayında sanayi ürünleri fiyat artışı ham petrol, kömür ve ilgili ürünler fiyatlarındaki sert artış nedeniyle sınırlı oranda artmıştır. Aylık olarak bakıldığında, ÜFE %0,5 artarken; Yıllık bazda ÜFE, bir önceki aya göre 0,2 puan artarak %9 arttı." dedi.

Analizde şunlar kaydedildi: Alt kalemlere bakacak olursak; gıda fiyatları %0,4 düşerken; gıda dışı fiyatlarda %0,5'lik artış görülüyor. Gıda dışı ürünler arasında, endüstriyel tüketim mallarının fiyatı, temel olarak benzin ve motorin fiyatları nedeniyle arttı. Yaz seyahatinin etkisiyle uçak bileti, turizm ve otel konaklama fiyatlarında artış görülüyor. Üretici maliyetlerinde ise; çelik, demir dışı metaller ve diğer sanayi fiyatları bir miktar yavaşladı. Uluslararası ham petrol fiyatlarındaki artış, yurtiçi petrol ile ilgili sektörlerde fiyatların artmasına neden oldu. Tarım malzemelerinin fiyatı da hızla yükseldi.

TÜFE'de ivme kaybı var, ancak ÜFE'de yukarı baskı devam ediyor. Maliyet geçişkenliğinin çekirdek TÜFE yansımaları ile beraber bir miktar yükseliş göreceğiz. Arzı ve fiyatları kontrol etmeye yönelik politikaların bir miktar baskılayıcı etkisi olmuş görünüyor, buna karşılık halen nakliyede, ulaştırmada, lojistikte sıkıntılar devam ediyor. Dolayısıyla, fiyat baskıları halen yukarı yönlü ve bunun organik bir şekilde kontrol altına girmesi gerekiyor. Üretici ile tüketici fiyatı arasında açık olan marj da, maliyet artışlarının piyasaya yansıma katsayısının düşük olduğunu gösteriyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.