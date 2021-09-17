Analiz: Çin borsası ve ralli sonrası

'China Evergrande Group’un iştiraki Evergrande Real Estate Group, onshore tahvillerinin işlemlerinin durdurulacağını açıklamıştı. Bugün işlemler başlayacaktı ancak asıl olan likidite krizinin yayılma ihtimali...'

8 Eylül'de TCMB Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu Merkez Bankası'nın odağını çekirdek enflasyon göstergelerine çevirdiğini belirtip son çeyrekte enflasyonun düşüş eğilimine gireceğini düşündüklerini söyledi.

Önceki gün de Merkez Bankası yabancı para zorunlu karşılık oranlarını 2 puan daha artırarak 1 yıla kadar vadeli döviz hesapları için % 21'den % 23'e yükseltti. TL cinsi karşılıkların dövizle tutulma imkanını sıfırladı. Böylece 1 Ekim itibariyle 13.9 milyar TL ve 3.4 milyar dolar karşılığı TCMB hesabına geçecek.

Alnus Yatırım değerlendirmesine göre; dün ABD'de Ağustos ayına ilişkin perakende satışlar açıklandı, düşme beklenirken % 0.7 aylık artış açıklandı. Böylece yıllık artış % 15.1 oldu. Açıklama sonrasında dolar endeksinde artış yaşanırken gelişmekte olan ülke paralarının değer kaybı da arttı.

USDTRY sabah 8.43 iken 17.00 sonrasında 8.53'ü geçti. Borsa da bundan etkilendi. Gün içerisinde en düşük 1,412.78, en yüksek 1,434.74 puanı gören BIST 100 endeksi, dünü % 0.42 düşüşle 1,418.03 puandan kapattı. En çok değer kaybeden endeks %3.94 kayıpla BIST MADENCİLİK endeksi oldu. Altın ve Gümüş'ün % 2 yi aşan günlük kayıpları bunda etkili olabilir.

Çinli gayrimenkul devi China Evergrande Group'un iştiraki Evergrande Real Estate Group, onshore tahvillerinin işlemlerinin durdurulacağını açıklamıştı. Bugün işlemler başlayacaktı ancak asıl olan likidite krizinin yayılma ihtimali. Belki de bu nedenle Çin borsası 2 aylık ralliden sonra 4 gündür düşüyor.

Bu sabah Çin hariç global borsalarda ve altında biraz iyimserlik var. Veri gündeminde 12.00'de Euro Bölgesi, ağustos ayı TÜFE ve 17.00'de ABD eylül ayı Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi yer alıyor.

Temmuz sonunda 1341'den başladığı rallide Eylül başında 1485'e kadar giden BIST100 Endeksinde dün 1412'ye kadar düzeltme görüldü. 1435 yeni direnç olarak izlenecektir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.