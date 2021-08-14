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TIMETURK / EKONOMİ / Analiz: Amerikalı tüketicide keskin güven kaybı

Analiz: Amerikalı tüketicide keskin güven kaybı

'Enflasyon beklentileri yüksek. ABD’de asıl enflasyon etkisinin maliyetten geleceği görüşünü destekleyen bir durum. Cari fiyatlama trendleri de aslında bunu gösteriyor...'

2 Saat Önce
2021-08-14 19:05:14
Analiz: Amerikalı tüketicide keskin güven kaybı

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Amerika Birleşik Devletleri'nde Michigan tüketici güveni ağustos ayında 70,2 ile temmuz ayındaki 81,2 seviyesinden keskin bir düşüş kaydetti ve tüketicilerin ekonomiye dair kötümserleştiğini ortaya koydu...

"Piyasa beklentisi 81,2 ve oradan da sert bir ayrışma olduğunu görüyoruz" değerlendirmesinde bulunan Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan konuya ilişkin analizinde şu noktalara dikkati çekti:

Endeksin alt ayrıntılarına bakacak olursak; mevcut koşullar endeksi 84,5'ten 77,9'a ve tüketici beklentileri endeksi 79'dan 65,2'ye düştü. 1 yıllık enflasyon görünümü %4,7'den %4,6'ya geriledi. Tüketicilerin Ağustos ayında çarpıcı güven kaybında; Delta varyantı nedeniyle pandeminin yeniden canlanması endişesi yatıyor.
Bununla alakalı olarak da, ekonominin performansının doğal olarak da alım güçlerinin azalabileceğinden endişe ediyorlar. Bu da, tüketim konusunda daha çekingen davranmalarına neden olabilir, ki toparlandığı düşünülen bir ekonomide dönemsel momentum kaybına neden olabilecek bir ayrıntı.

Buna karşın, enflasyon beklentileri yüksek. ABD'de asıl enflasyon etkisinin maliyetten geleceği görüşünü destekleyen bir durum. Cari fiyatlama trendleri de aslında bunu gösteriyor.
Sonuçta, yüksek fiyatlamaların asıl kaynağı arzdaki zorlanma itibariyle görülen maliyet artışları. Burada özel tüketim kalemleri tarafındaki etkide, pandemi sonrası talep etkisi silindikten sonraki durumu ayrıca ele almak gerekecek. Burada en önemli unsurlar; konut, taşıt ve beyaz eşya, mobilya, teknoloji harcaması olarak öne çıkmakta.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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