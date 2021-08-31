ANALİZ: Altına hücum!

Ekonomi yazarı Necmettin Batırel, ABD Merkez Bankası’nın para politikasından hareketle dolar ve altın piyasasındaki hareketliliği değerlendirdi

Batırel'in ‘Altına hücum' başlıklı yazısı

ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell tüm dünyanın merakla beklediği konuşmasında yeni bir şey söylemedi, tahvil alımlarının 2021 yılında azaltılmaya başlanacağını ancak faiz oranlarının 2023'ten önce değiştirilmeyeceğini enflasyonun hedef olan %2 seviyesine çekileceğini anlattı...

Piyasalar bu değerlendirmeyi "güvercin" olarak algıladı, Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi 70,3 ile son 10 yılın en düşük seviyesine indi, dolardaki kayıplar arttı altın yükseldi.

Powell, ABD'de yılda bir defa düzenlenen Jackson Hole Ekonomi Politikasının Sanal Sempozyumu'ndaki açıklamasında, "Tahvil alımlarını azaltmaya bu yıl başlamak uygun olabilir. Bu azaltım doğrudan faiz artırım zamanlaması sinyali değil. Delta varyantı risk oluşturuyor, enflasyonun geçici olduğunu görebiliyoruz. Yüksek enflasyon problem olursa FED kesinlikle tepki verir” dedi. FED'in bilançosu şu anda 8,5 trilyon dolara ulaşmış durumda. Pandemi öncesi bu rakam 4,5 trilyon dolardı. 1,5 yılda yoğun tahvil alımıyla 4 trilyon dolarla rekor düzeyde arttı.

Büyük ihtimalle kasım ayından itibaren ABD merkez bankası vadesi gelen tahvil ve kâğıtları, bunları çıkaran kurumlara iade edip parasını geri alarak bilançosunu küçültmeye başlayacak. Ama bunun hemen olacağını sanmayın. Şu anda aylık 120 milyar dolarlık tahvil alınıyor. Bir defa bu hemen kesilmez. 20 milyar dolarlık azalma olduğunu varsayın, 1 yılda 240 milyar 10 yılda 2,4 trilyon dolarlık küçülme yaşanır. Yani 2031'de 6 trilyon dolarlık bilançoya dönülecek.

Tahvildeki azaltım miktarı hızlandırılırsa bu defa Amerika deflasyona yakalanacak. Yani mal ve hizmetler ucuzlayacak, ancak alıcı bulamayacak. Bu durumda şirketlerin kârı azalacak. Tüketim daralacak. Doların değerinin artmasıyla dış ticaret dengesi bozulacak. Sermaye sahipleri yatırımdan vazgeçecek, servetlerini faiz getirili araçlara yönlendirecek...

Bu hafta ABD'de açıklanacak ağustos ayı özel sektör ve tarım dışı istihdam verileri tahminleri aşarsa dolardaki kayıplar artar. Powell'ın sözleri altını yukarı hareketlendirdi. Ons 1794'ten 1817 dolara yükseldi. Güvenli liman olarak görülen 10 yıllık ABD hazine bonolarında alımlar yoğunlaştı, getiriler 1,29'a indi. 1825 dolar direnci aşılırsa 1850 dolar hedef olacak. 1800 dolar desteği kırılırsa 1788 dolara inilecek. Birinci alternatif ağır basıyor.

Almanya'da altına hücum

Bu arada Dünya Altın Konseyi rakamlarına göre, Almanya'da fiziksel altın talebi, yılın ilk yarısında %115 arttı... Alman yatırımcılar, artan enflasyon, düşük faizin devam etmesi ve küresel ekonominin hızla yayılan Delta varyantı vakaları nedeniyle yavaşlayan bir toparlanma dolayısıyla altına koşuyor. Hafta sonuna kadar dolar/TL 8,35 seviyesinde kalırsa 487 liradaki 24 ayar külçenin gramı, 490 liraya yükselebilir. Ons 1900 doları görürse fiyat 510 lirayı aşar.

Türkiye

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.