Analiz: Ağustosun en iyisi ama dalgaya dikkat!

Yurt dışındaki olumlu havaya rağmen Türkiye’ye gelmeyen sıcak para, son gelişmelerle beraber ülkeye girmeye başladı.En önemli risk pandemide 4. Dalga’nın sonbahar başlarken başlamış olması.

Ağustos sona erdi. Ayın son günlerinde Jackson Hole toplantıları gündemdeydi. FED Başkanı, faizleri artırmak için acele etmeyeceğiz diyerek piyasadaki kazançların artmasını istediğini tekrarladı. Jackson Hole'den ay sonuna kadarki 2 iş gününde dolar endeksi yerinde sayarken gelişmekte olan ülke paraları % 0.7 değer kazandı. TL de % 0.5 ile buna katıldı ve 8.30 a kadar yürüdü. Emtialarda altın ve gümüş yerinde sayarken nikel ve paladyum % 2 yi aşan tepki vermiş gözüküyor.

Borsalar zirveyi gördü

Alnus Yatırım değerlendirmesine göre; Borsalar ise zaten rekordaydı yükseliş trendi sürdü. Neticede MSCI Word Endeksi bu ayı % 2.3 artışla yeni rekor seviyeden kapattı ki yılbaşından beri artışı %16.8 oldu. ABD'de S&P500 Endeksi yeni rekorlarla ilerlediği ayı % 2.9 artışla kapatarak yılbaşından beri 8 ayda %20.4 yükselmiş oldu.

Bu ayın tartışmasız yıldızı Türkiye oldu. TCMB'nin G.Kore Merkez Bankası ile 2 milyar dolar karşılığı yaptığı swap anlaşması ve IMF'den 6.5 milyar dolara yakın SDR'nin rezervlere gelmesi zaten reel talebin düşük olduğu bir dönemde TL'yi güçlendirdi.

Yurt dışındaki olumlu hava

Yurtdışındaki olumlu havaya rağmen Türkiye'ye gelmeyen sıcak para, son gelişmelerle beraber ülkeye girmeye başladı. Türkiye 5 yıllık CDS'i 360lı seviyelere kadar geriledi. Sadece hisse piyasasına aylık bazda 500 milyon doları aşan bir sıcak para girişi yaşanırken Banka Endeksi ayı %11.3 artışla kapattı. 5 aydır Banka Endeksi, BIST 100'den daha iyi getiri sağlıyor ki Sektörün büyük hisselerinden GARAN 4 ay önceki fiyatına göre % 50 yükselmiş durumda.

2021'in ilk yarısındaki 6 ayda da patinaj yapan ve her ay ilk yarıda yükselip ikinci yarıda düşen BIST100 Endeksi Temmuz'da % 2.7 yükseldikten sonra Ağustos'ta %5.7 yükseldi. Aylık yükselişte en büyük katkıyı puan olarak BIM, GARAN, SISE, AKBNK, KCHOL verdi. Ancak bu yükselişle Endeks, yılbaşından beri kayıplarını telafi edebildi.

4.Dalga endişesi

Yurt dışındaki para bolluğundan bize daha yeni damlamaya başladığını görüyoruz. Umarız devamı gelir. En önemli risk pandemide 4. Dalga'nın sonbahar başlarken başlamış olması. Bugüne kadar 6.4 milyon insanın covide yakalandığı ülkemizde aktif vaka sayısı bu yeni dalganın daha başında olmamıza rağmen 500 bine ulaşmış durumda. Bu rakam, en fazla Nisan ayında 550 binleri görmüştü. O günlerde 400'lere varan ölüm sayıları dikkat çekerken aşılamadaki artışa rağmen bugünlerde günlük 250 ölümü aştık. Geçen yıl Eylül-Aralık arasındaki sonbahar dalgası dikkate alındığında, yazın bittiği bugünler tehlike sinyalleri veriyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.