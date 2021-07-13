Analiz: ABD:TÜFE öncesinde politika evriminin ayrıntıları

'Veriler genel düzlemde, halen ekonomik toparlanmayı yansıtmakla beraber; kalem bazında eşit toparlanmayı sağlamayan unsurlar varlığını sürdürüyor. Bu da Fed’e politika ayarlamasında bekleme yapmak için zaman kazandırıyor ve elini rahatlatıyor...'

"Bugün açıklanan haziran ayı tüketici fiyatları ve yarın gelecek olan üretici fiyatları verileri, haziran ayında önceki okumalardan bir gevşeme olup olmayacağı, ama aslında daha da önemlisi çekirdek TÜFE ve PCE bazında yüksek baskıların devam etmesini göstermesi açısından önemli olacak"

"Amerikan Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın enflasyonun daha önce beklenenden daha yüksek çıkabileceği riskini vurguladığı Fed'in FOMC toplantısından önce Mayıs manşet TÜFE yukarı yönlü sürpriz yaratmıştı" diyen Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan analizinde, " Aslında enflasyon baskılarının beklenenden yüksek seviyelere bir süre işaret edebileceği, Merkez bankaları tarafından da kabullenilmiş durumda. Değişen enflasyon hedefi stratejileri bunu gösteriyor, ayrıca politikanın da aslında önümüzdeki 2-3 yıllık dönemi kapsayan aralıkta buna eşdeğer bir hal alması beklenen bir durum. Uzun vadeli beklentilerin rahatsızlık verme derecesi, eğer ağırlık kazanırsa Merkez bankalarını asıl zorlayan bu olacak" şeklinde değerlendirmede bulundu.

"Fed aynı zamanda enflasyona dair “geçicilik” tavrını devam ettiriyor..."

Başekonomist Erkan analizinde şunları vurguladı:

"Bu bakımdan, Fed aynı zamanda enflasyona dair “geçicilik” tavrını devam ettiriyor. Veriler genel düzlemde, halen ekonomik toparlanmayı yansıtmakla beraber; kalem bazında eşit toparlanmayı sağlamayan unsurlar varlığını sürdürüyor. Bu da Fed'e politika ayarlamasında bekleme yapmak için zaman kazandırıyor ve elini rahatlatıyor. Mevcut durumun değiştirilmesi aşamasında, piyasalara bağışıklık kazandırmak Fed'in iletişim stratejisinin bir parçası. Öte yandan, düşük oranlar enflasyonu beslemesi bağlamında ısınma efektini artırabilecek bir politika düzleminin oluşmasına da neden olur. Bu parasal genişlemenin yarattığı organik bir enflasyondan çok, emtia fiyatları gibi kontrol dışı faktörlerin ekstrasını oluşturduğu enflasyona aynı zamanda kredi artışı katkısı sunar. Nitekim, mortgage ve araba kredileri büyüyor ve düşük oranların artırdığı talep, aynı zamanda fiyat artışlarına neden oluyor. Fed, sadece ana göstergeleri değil bütün ayrıntıları değerlendirerek bir karar verecektir"

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.